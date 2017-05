France- Cameroun: LA MORT DE LA HONTE : À QUAND LA FIN DE L’EFFROI ? Quatre ans après, le mystère de l’identification du jeune Camerounais mort le 08 avril 2013 dans le train d’atterrissage du vol QC102 de la Camair-Co demeure entier. Malgré les multiples démarches déjà entreprises par le CONSEIL DES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA (CCD) auprès des différentes instances administratives françaises parmi lesquelles le TGI de Bobigny dont le Procureur de la République ne s’est pas encore montré très coopératif.

#JeuneCamerounais Cependant, le CCD avec le concours de quelques bonnes volontés, personnalités et associations confondues, n’est pas prêt d’abandonner son challenge, à savoir œuvrer à rendre son nom à notre compatriote dont la mort atroce a ému l’opinion nationale et internationale, tout en mettant sur la sellette la question de l’émigration massive et périlleuse de la jeunesse africaine en général et camerounaise en particulier.

Est-il nécessaire ici de rappeler que nous, le CCD et ses partenaires et soutiens, avons surtout besoin de la photo du jeune camerounais afin de la rendre publique à travers les médias du Cameroun. Photo que nous ne pourrons obtenir auprès de l’Institut Médico-légal de Paris que si le Procureur de la République près le TGI de Bobigny s’y prononce favorablement.

Non seulement le CCD a décidé de ne pas baisser les bras, mais aussi nous avons réitéré la promesse de poursuivre les démarches tous azimuts en particulier auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bobigny afin de pouvoir lui rendre son nom à notre compatriote et par la même rendre ses restes à sa famille qui à son tour le fera reposer auprès de ses aïeuls, sous le sol du Cameroun, berceau de nos ancêtres…

Paris, le 20 mai 2017 Pour le CCD ( www.concamed.com )

Le Président Robert Waffo Wanto

Le SG Charles Lebelge Jombi

Le Trésorier Administrateur Henri Kingué Kwate