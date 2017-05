Cameroun, Lettre à mon cher CABRAL LIBIH: NE SOIS PAS CANDIDAT EN 2018.NE LEGITIME PAS PAS PAUL BIYA QUI GAGNERA SANS TRICHER EN 2018 :: CAMEROON Ne sois pas candidat en 2018 cher frère et confrère. Tu pourrais devenir président un jour mais sans prophétiser Paul BIYA en 2018 Gagnera vu le système. Car nous ne sommes pas en démocratie. Ta candidature le légitimera face à 11millions de jeunes qui ont perdu goût à la démocratie ne l’ayant pas connue. Tu n’es pas MACRON car ton pays n’est pas la France. Mais l’idée de te vouloir président prouve que si tu ne te presses pas, il se peut que tu puisses mettre en exergue tes rêves. Le sais-tu ? Jamais seul et sans une ossature calibrée et bien à propos nul n'a été Président.C'est toujours une aventure collective... Pourtant je rêve du « macronisme » chez nous. Surprends-moi et je rentre en pleurs et en joie concomitamment. Avec qui on porte un grand rêve?

#LesJeunes Tu es brillant comme OWONA NGUINI, Abdelaziz MOUNDE Serges Alain NGODOND etc. Il faut savoir qu’il y a beaucoup de jeunes qui pensent comme toi mais qui s’expriment peu. pour dire que la liste est très longue .Les jeunes avec lesquels tu as en commun un grand talent sont nombreux également

Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique chez nous... Ils arrêteront de s'abstenir quand ils vieilliront...

A quoi servent des élections toujours gagnées d’avance. Si sont accueillis dans la vie démocratique des jeunes non formés à l’opinion politique et à la capacité électorale on court dans le sac. Le chemin est long. L’élection c’est raté, c'est pratiquement perdu pour toujours. Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Certains expriment du désintérêt. Mais ce qui domine, c'est un sentiment de frustration, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai désir de participation, assorti d'une forte déception, car l'offre politique est en décalage avec leurs attentes. Notre pays est loin de toute cette préoccupation que tu ne peux résorber en si peu de temps car c’est profond et très. La gérontocratie a mis la jeunesse "dans la sauce" pour citer quelqu'un citant sans la nommer une jeune mise "dans la sauce" également.

Conclusion : QUE CHACUN FASSE DONC SON TEMPS!!!!!!

NE SOIS PAS CANDIDAT.NE GÂCHE PAS TON AVENIR ET CET ARSENAL .

CE FUT SIMPLEMENT ET HUMBLEMENT UN CONSEIL...

DEBAT OUVERT...