Allemagne, NDILAA CAMEROUN qui signifie en pourlar « Allons Au Cameroun": DEPART POUR LE CAMEROUN LE 24 JUIN PROCHAIN :: GERMANY Le départ pour le Cameroun est prévu pour ce 24 juin 2017 de l'aéroport interculturel de Gäufelden en Allemagne à 10h précise. Les enfants vous préparent une surprise dès votre arrivée à bord. A Ne Ratez sous aucun prétexte !

#NelieTchamba A BORD DU VOL : 10H – 22H

Tout y est fourni; Gastronomie, Mode, Musique , Danse, Jeux pour petits et grands, Expositions diverses, Séance dédicace et toutes ces petites particularités qui font du Cameroun une Afrique en miniature.



Mais comme tous les voyages celui-ci se prépare en grande pompe.

Déjà comme nous le savons tous si le style et l'élégance avaient une nationalité, les dieux savent qu'elle serait camerounaise. Pour se faire, EyesOnCamerooon (EOC) a fait appel au génie de Nelie Tchamba, pour vous offrir un choix varié par un fashion trip des 10 régions camerounaises. L'habit ne fait pas le moine diront certains, on sait très bien que c'est le dicton préféré de ceux qui ne peuvent s'offrir la garde-robe du moine. Une fois paré et sapé comme jamais, il vous faudra prendre des forces - un dicton bien connu de chez nous dit " ventre affamé n'a point d'oreilles", ainsi pour vous EOC cette année encore se fait fort de vous faire voyager au travers des saveurs de plus de 208 ethnies, dans une ambiance de tourne dos où se lécher les doigts n'est pas interdit car dit-on chez nous quand c'est bon c'est bon.



Notre voyage au cœur de cette AFRIQUE EN MINIATURE ne se fera pas sans escales, et voyons en chacune de ses escales une recharge de bonheur.



Assis de manière princière dans ce vol VIP pour le Cameroun, vous pourrez assister à un défilé de mode offert par des enfants dirigé de main de maitre par une talentueuse styliste/modéliste Camerounaise Gaelle Kamgang et savourez l´échange culturel entre les enfants et François ESSINDI, griot et conteur camerounais.

Nous voici alors à la deuxième escale où vous serez accueillis par une parade vestimentaire orchestrée par Nelie Tchamba.

Florence Tsague , cette écrivain Camerounaise vous transportera dans son univers artistique en lecture avec fond de percussion.



Avant l´atterrissage à l´aéroport de Yaoundé – Nsimalen vous sera donné l'occasion de vous poser, de souffler, de regarder , et savourer le spectacle jumelé de danse contemporaine et poétique intitulé « DULU », offert par Stone Karim Mohamad en featuring avec Fabrice Ottou.



ATTERISSAGE : 22H

La prestigieuse Mapie LUNIQUE et le groupe de danse de la Bali Cultural Association de Stuttgart vous feront passer les zones de turbulences en musique et en danse. La clôture de cette première escale se fera sur une touche teintée de mélodie et de charme avec la voix de la lionne de MINTA, nous avons nommé CAROLE BAKOTTO accompagnée de son Band, cette sirène du 237 vous confirmera au travers de sa voix que le Cameroun n'est pas juste une Afrique en miniature, mais aussi le monde en miniature.

Tous les passagers comme sous un coup de baguette magique sortiront de ce vol EOC Nr. 237 en danse pour finalement se retrouver au After- Landing Party organisée par Ebony-Event dans une salle de fête prête à les accueillir jusqu´au petit matin.



Rendez-vous le 24 Juin Prochain pour cette journée interminable de la culture Camerounaise et Africaine.