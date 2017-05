Cameroun: Ecarté des Lions Indomptables: Stéphane Mbia fait le procès de la presse camerounaise :: CAMEROON L’ancien capitaine des Lions indomptables, invité de l’émission « le vestiaire » sur Sfr Sport mardi dernier, se lâche. Du retrait de son brassard à sa vraie ou prétendue « bagarre » avec Clinton Njie, sa relation avec vincent Aboubakar, son rapport avec le sélectionneur hugo Broos, le sociétaire du hebei Fortuna en Chine, en veut aux médias.

#SélectionNationale On ne l’a plus jamais revu sous les couleurs des Lions indomptables depuis la double confrontation Cameroun-Afrique du Sud des 26 et 29 mars 2016 et comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2017. Stéphane Mbia qui a disparu des radars de la sélection nationale fanion, ne fait plus partie des plans d’Hugo Broos. Ce dernier l’a d’ailleurs démontrer à suffire en décidant de se passer des services du milieu de terrain du Hebei Fortune Fc, vertement critiqué pour son attitude irrévérencieuse envers les plus jeunes et aussi ses performances en dents de scie pendant ses six derniers mois en sélection nationale.

Cerise sur le gâteau, les quintuples champions d’Afrique ont remporté le trophée au Gabon en l’absence de l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, abandonné à quai et dont les chances pour un éventuel retour dans la tanière demeurent très minces.

Invité de l’émission « le Vestiaire » sur Sfr mardi dernier, le milieu de terrain explique qu’il a accueilli la nouvelle de sa non-titularisation à la veille du match retour à Durban. « À l’entraînement, à la veille, le coach m'a dit que je vais être remplaçant. J'ai bien accueilli la nouvelle. Honnêtement, j’étais tranquille. J’ai dit au coach tu peux compter sur moi, il n’y a pas de souci, et de là jusqu’aujourd’hui, on ne m’a plus appelé en sélection », confie-t-il en donnant l’impression que cette mise à l’écart du Onze national qui a provoqué un tôlé dans les médias et sur les réseaux sociaux, n’en valait finalement pas la peine.

L’affaire vincent Aboubakar

