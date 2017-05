Cameroun, Examens officiels: Les candidats au Gce board broient du noir :: CAMEROON Certains d’entre eux, n’étaient pas en possession de leurs manuels de composition, ce qui leur a valu la note zéro sur vingt. Les épreuves écrites du baccalauréat anglophone (le Gce level) ont débuté le 15 mai dernier, sur l’étendue du territoire camerounais.

#LycéeBilingue Au Lycée bilingue de Yaoundé, les élèves de la classe de Terminale de la section anglophone mettent en exergue leur know how. Dans la matinée de lundi, ils composaient sur l’épreuve d’informatique (Computer science).

Le proviseur du Lycée bilingue de Yaoundé, a un emploi de temps chargé depuis lundi dernier. Entre réunion par ci avec le personnel administratif de son établissement, et la supervision des épreuves pratiques, Stephen Tchache, visiblement occupé, nous a accordé quelques minutes, pour nous parler du déroulement des épreuves du Gce au Lycée bilingue de Yaoundé. « Les candidats sont là, quelques uns sont arrivés en retard, mais nous avons bien commencé, ici dans ce centre d’examen du Lycée bilingue d’Essos. Nous avons enregistré au total 358 candidats, et tous ont été inscrits et composent sans problème », a-t-il précisé. Et d’ajouter, « nous n’avons pas eu des cas de candidats non inscrits qui voulaient composer ».

Le premier groupe qui a débuté lundi, comprend 120 candidats répartis dans trois classes. L’air concentré, et assis devant les ordinateurs, tous ont répondu présents. Joe Divine Ekecha, superviseur de l’épreuve d’informatique, certifie qu’ ils sont tous là.

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants