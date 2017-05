Belgique - 20 mai 2017: Une messe pour la paix et l´unité au Cameroun (Video) :: BELGIUM A Bruxelles, en Belgique, c´est par une messe pour la paix et l´unité au Cameroun qu´ont débuté les festivités marquant le 45ème anniversaire de l´Etat unitaire du Cameroun qui se célèbre demain 20 mai 2017. C´était mercredi dernier 17 mai 2017 á l´Eglise Saint Jean-Baptiste de Molenbeek, en présence de S.E monsieur Daniel Evina Abe´e, ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Cameroun en Belgique.

#DanielEvinaAbe´e Dans cette vaste salle moite de l´église Saint Jean-Baptiste, il y avait aux côtés de S.E monsieur l´ambassadeur Daniel Evina Abe´e, ses plus proches collaborateurs, des camerounaises et des camerounais, des amis du Cameroun, mais surtout, plusieurs associations, mobilisées et reconnaissables à leurs magnifiques tenues pagnes. Ce sont les associations Cercle des Amis, conduite par son président Junior Siekounmeu, Femme Apostolique, un groupe de femmes pieuses dont le rôle est d´assister le curé de l´église. Il y avait aussi l´association Les Gazelles, qui a fait bénir sa nouvelle tenue et son nouveau nom.

L´animation musicale était magistralement assurée par la chorale African Joyce dont les cantiques de joie et d´armement moral, ainsi que les pas de danses bien cadencés, ont enflammé la salle, suscitant au passage des applaudissements.

Cette éclatante et belle symphonie bien réussie était l´œuvre d´un comité d´organisation piloté par Mimi Volpone qui veillait au grain. Ce comité n´a pas lésiné sur les moyens pour que la messe soit une réussite totale sur tous les plans, avant, pendant et après.

" Unissons nos voix pour la paix au Cameroun et que la paix règne au sein de la communauté humaine". C´est en ces termes que père Philippe a ouvert la prière du jour derrière un autel où flottait depuis longtemps le drapeau vert-rouge-jaune du Cameroun.

De grands moments de la messe pour la paix, l´unité et le vivre ensemble au Cameroun co-célébrée par un collège de cinq prêtres, devant des camerounais fiers et unis.