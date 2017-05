UBA Cameroun lance sa Mastercard :: CAMEROON Après le Ghana ou elle connait un succès, United Bank for Africa (UBA), déjà présente dans 19 pays Africains a annoncé le déploiement de la carte de débit Mastercard au Cameroun.

#LaCarte Répondre aux préoccupations des clients

Phénomène de mode ou simple mimétisme dans une économie Camerounaise définitivement tournée vers le numérique par le paiement électronique ? Au cours de la conférence de lancement de la mastercard, UBA confesse que c’est pour répondre aux préoccupations des millions de clients à travers l’Afrique et singulièrement le Cameroun que l’idée de la carte est née dans cette Banque. La solution de paiement en ligne qui se veut pratique, rapide et sécurisée vient remplacer la circulation des espèces.

S’adapter aux mutations technologiques

La carte de débit Mastercard confère à son détenteur le contrôle total de ses fonds et lui permet d’effectuer des dépôts directement à partir d’un compte d’épargne ou d’un compte courant. Tout Camerounais ou résident au Cameroun peut se la procurer en se rendant à une agence UBA pour une utilisation immédiate. Pour Udom Isong,« l’introduction de la carte de débit mastarcard de UBA sur le marché permettra aux détenteurs d’effectuer leurs transactions bancaires de manière plus sure, plus pratique et plus fiable » et surtout dans un environnement économique de plus en plus numérique « les besoins des clients changent et au fur et à mesure qu’ils changent, nous continueront d’adopter des solutions technologiques intelligentes qui offrent des services supérieurs »

Une carte hautement sécurisée.

Bien plus, hautement sécurisée, la puce intégrée dans la carte contient des informations cryptées rendant presqu’impossible tout clonage ou toute contrefaction de la carte. Sur le plan pratique, la bande magnétique au verso permet une totale flexibilité dans l’utilisation. Pour s’assurer du contrôle total des retraits ou les autres opérations, le détenteur de la carte peut changer à volonté le code pin. Ce qui a fait dire à Omokehinde Adebanjo, vice-président et Directeur régional de mastarcard pour l’Afrique de l’ouest que « Dans le but de renforcer l’inclusion financière, nous avons besoin de rassurer tous les Africains que leur argent est sécurisé. La carte mastercard introduit les dernières normes de paiement mondial avec l’intégration dans la carte de la technologie de puce EMV et du code pin. Ce qui rend difficile toute duplication de vos données personnelles par les arnaqueurs » Il faut le dire pour mettre en confiance, le partenaire Mastercard de UBA est une société reconnue dans le secteur mondial des paiements dans plus de 210 pays.