CÔTE D'IVOIRE :: LAURENT GBAGBO: Eric ZOGOURI et sa Bande à la Haye pour le Soutenir :: COTE D'IVOIRE Comme tant de jeunes ivoiriens et africains, Eric ZOGOURI, et sa bande, s'étaient également,déplacés à la Haye en avril dernier avec un seul mot à la bouche à savoir: "LIBÉREZ GBAGBO".

#NicolasSarkozy Ce jour là marquait le sixième anniversaire du renversement de Laurent Gbagbo, Président de la République de Côte -d'Ivoire constitutionnellement reconnu et installé par l'armée Française, à la demande de Nicolas Sarkozy, Président Français d'alors.

L'on pourrait se demander le pourquoi le dirigeant français avait, à ce point là, cette rage de faire tomber le dirigeant ivoirien; les raisons sont inscrites dans ce qu'il convient d'appeler la "Françafrique",une organisation occulte cher au "mythique" Général de Gaules et autre Jacques Focard.

Il importe également de dire ici que, Nicolas Sarkozy ne fit qu'amplifier cette déstalinisation de la Côte-d'Ivoire, initié dès 2002, peu après l'arrivé au pouvoir de Laurent K. Gbagbo, par un certain Jacques Chirac via le réseau "Françafricain" à la tête de laquelle un certain...feu Omar BONGO ONDIMBA.