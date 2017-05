Cameroun, Journée internationale des musées : la Fondation Jean Félicien Gacha pilote la célébration dans la Région Grassfield. :: CAMEROON Ce jeudi 18 mai 2017, les professionnels des musées logés dans les régions du Nord-ouest et de l’Ouest, se sont mobilisés pour la cause. Le Centre des Cultures Jean Louis Dumas de Bangoulap, département du Ndé, région de l’Ouest –Cameroun s’est érigé en point focal d’une conférence-débat.

#JeanLouisDumas L’objectif de la rencontre : se joindre à la communauté internationale à l’effet de magnifier la journée consacrée aux musées. En disséquant le thème mondial de la 40e édition, « Musées et histoires douloureuses : dire l’indicible dans les musées », l’organisation des festivités marquant la célébration à l’initiative de Flaubert Taboue Nouaye, directeur du Centre des Cultures JDL, a bien voulu impliquer les étudiants de l’Institut des Etudes Africaines (IAE) de l’Université des Montagnes de Bangangté et de l’Institut des Beaux Arts de Foumban (IBAF).

Avant de se faire une idée de la conservation, de la promotion, de la protection du patrimoine tangible et intangible des musées et cases patrimoniales, les étudiants ont écouté tour à tour, les communications de Fortuné Bengono, chef de département des arts, technologie et patrimoine d’IBAF, de Protais Pamphile Patrice Medjo, enseignant assistant à IBAF et de Ntomnifor Fru Richard du musée de Mankon (Bamenda), avec Flaubert Taboué qui a majestueusement rempli son rôle de modérateur.

Oui ou non ?

Les organisateurs ont bien pensé greffer au sujet de réflexion concoctée au niveau mondial, le thème chapeauté au niveau local qui est tout aussi fort évocateur. « Collection africaine en occident : dons des rois ou œuvres pillées, problématique d’une consommation culturelle universelle ».

Des productions africaines qui se retrouvent en occident, les échanges ont tourné sur leurs caractères d’acquisition. Notamment les problématiques de rapatriement ou d’expositions dans des musées occidentaux étaient les principaux centres d’intérêts. L’on a assisté à un débat contradictoire au sujet du rapatriement des œuvres africaines, où « le oui ou le non » a eu un parfait équilibre.

La solution au demeurant, consistera à implémenter la politique de conservation du patrimoine et à inciter à la production d’autres objets. Pour le cas des œuvres produites en Afrique et exposées en occident, il va falloir capitaliser l’exposition sur le plan économique et de la reconnaissance de l’immense talent africain. Dans le même ordre d’idée, les signatures et origines réelles des productions, doivent clairement ressortir sur des œuvres exposées.

A la fin des échanges, les participants aussi bien du côté des étudiants que du côté du panel, ont célébré le happy end, tout en encourageant les organisateurs et l’ONG Jean Félicien Gacha à travers son Centre des Cultures Jean Louis Dumas, de multiplier ce genre d’initiative qui en appelle à la volonté des pouvoirs publics d’accorder une attention toute particulière à la promotion et à la conservation du patrimoine national.