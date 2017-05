AFRIQUE :: POURQUOI LES HOMMES ONT ILS TANT DE MAL A ASSUMER LE FAIT D'AVOIR UNE RELATION OFFICIELLE AVEC LES FEMMES PLUS ÂGÉES QU'EUX? :: AFRICA Il y'a un phénomène de société qui nous pousse à nous conduire comme les autres. Nous exprimons machinalement l'envie de reproduire le cheminement des autres, pourtant la vie nous enseigne que chacun de nous a une particularité bien différente de concevoir les choses.

#EmmanuelMacron On va reprendre les choses par le début. La société nous confronte à certaines règles préétablies : Le cheminement voulut par la famille et la société, Il est de coutume de faire des études ensuite trouver du travail et pour finir se marier et avoir des enfants. Aujourd'hui les mentalités sont en train de changer, il y'a parmi nous certains qui bousculent les mentalités. Il y a ceux qui initialement suivent la tradition, qui est de se marier et de faire beaucoup d'enfants, ceux qui refusent de se marier et font des enfants malgré tout, et aussi ceux qui font le choix de ne pas en faire (pp choix reste important). Et si on va plus loin aujourd'hui on constate que certains dévoilent leur sexualité et deviennent des homosexuels (gays) et c'est aussi un choix. Même si on n'est pas d'accord des choix des uns et des autres par éducation, on devrait les respecter. Les mentalités sont en train de changer.

Sans oublier ceux qui se marient et décident volontairement d'adopter un enfant de leur conjoint. Comme vous le savez, le monde change, les mentalités évoluent. Nous n'aspirons plus aux mêmes attentes, chacun de nous construit sa vie en fonction du bien-être et de l'équilibre que cela lui procure. Ces derniers temps nous nous sommes beaucoup attardés sur le choix de monsieur Emmanuel Macron. Le choix de vivre avec une femme qui ne lui donnera certainement pas d'enfants étant donné l'écart d'âge entre les deux. Beaucoup se sont insurgés, et nombreux sont ceux qui l'ont insulté, beaucoup sont ceux et celles qui ont adressés des insinuations violentes à l'égard de son épouse. Mais très peu sont ceux qui ont compris ce choix. Vous savez, on trouve rarement des gens qui ont cette grandeur d'âme et cette preuve d'amour, beaucoup ont oublié qu'aimer c'est accepter l'autre tel qu'il est et avec tout ce que cela comporte, sans dissociation d'aucune nature. On ne peut aimer une femme et rejeter ses enfants. On ne se limite pas son amour exclusivement à un enfant qui a le même sang que le nôtre.

Monsieur Emmanuel Macron nous donne là beaucoup de leçon de vie. Une grande leçon de vie, une leçon de grandeur, le monde évolue, les mentalités changent. Nous sommes tous différents, nous percevons les choses individuellement et nous concevons la vie de manière différente. Néanmoins cette leçon de vie réveille une réalité que bon nombres d'Africains ayant faient des études en Europe où ailleurs essaie de refouler. Le parcourt d' Emmanuel Macron est similaire et réveille la réalité sur un phénomène de non-dit qui a fait l'expérience sur beaucoup d'hommes qui ont été soutenue psychologiquement pendant leur période de détresse et d'intégration, encadré financièrement pendant des périodes où ils ont connu les fins de mois difficiles , des hommes qui ont été supporté pendant toute la période scolaire où la famille n'a pas pu les assistés. Oui encadré par ces femmes qu'ils ont trouvées très âgés seulement à partir du moment où ils ont réussi leur carrière. Derrière la plupart des hommes qui ont fait de grandes études se cache une vielle femme qui leur a tendu la main. Une fois de plus je salue le courage, l'intégrité, l'honnêteté, l'humilité, la reconnaissance, le respect, la grandeur de cet homme qui passe un message très porteur et très puissant aux hommes, en leur disant ceci, ne tourner pas le dos à une femme qui a contribué à votre réussite, ne vous arrêtez pas sur son âge et son physique. Un vrai exemple pour tous ceux qui manque de délicatesse et d'empathie à l'égard des autres.

Au lieu de vouloir le réduire, de le salir et de l'insulter, prenez conscience et retenez la leçon. Combien de femmes ont été laissé dans l'abîme par les hommes sous prétexte qu'elles sont plus âgées ??? ? Combien de femmes ont été laissé pour compte avec amertume, après des années de vie commune avec un homme qui au final lui dit cette phrase assassine (mes amis et ma famille trouve que tu es plus âgé que moi) Des femmes qui vous ont portés dans une période de fragilité et de détresse, des femmes qui vous ont solidifiée jusqu'à votre réussite. Vous leur tournés le dos sans scrupule et sans état d'âme. En général elles sont assez jeunes lorsque vous avez besoin d'elles, mais deviennent subitement trop vieilles quand vous avez réussit.

Je trouve que c'est immature, impolie et très mal placé de s'en prendre à une personne qui a le courage et l'honnêteté d'assumer ses choix. Ne vous méprenez pas des discours des uns et des autres, avancez librement sans vous retournez et vivez à fond l'amour que vous portez à votre conjoint quelque soit son âge cela vous grandira et vous aurez la vie qui s'ouvrira à vous, pour ceux qui cachent leurs part d'ombre et qui manifestent leurs dégoûts face à leurs conjoints cachés qu'ils n'osent dire la vérité, ces hommes pourriront dans leurs amertumes face a leurs actes.