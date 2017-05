@GAB'S "OWONA et TANGANA sont donc BULU???? Peut-etre en Cöte d'Ivoire!" cherche l'erreur Abada,Meka, Mevoua,Nko'o,Alou'ou ,belinga,Ngono,Onana et ASSONLEFACK

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson

@Makita, j'ai travaillé á Bafoussam! Savez-vous la langue qu'on parle á l'Höpital régional? Savez-vous quand ils veulent vous recevoir en francais, quel Accent ils balancent?



La fibre tribaliste et ethniciste sur laquelle certains essaient de jouer est ridicule! Car les plus accueillants, sont connus: les SAWA et les BETI! Meme les européens ont pu facilement le voir! Il suffit de regarder le mixage de YAOUNDE et DOUALA, vous le comprenez vite!



Par contre, j'ai entendu certains discriminer les Mbouda, en plein Bafoussam, en disant qu'ils envahissent Bafoussam!

Certains ont meme rejeté Mgr Watio, en disant que c'est un Mbouda qui vient commender les Baleng et Bafoussam!!!



Ceux qui abordent vite cette question, je dis toujours de se méfier, car JE CONNAIS le CAMEROUN!!!