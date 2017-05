Cameroun: La polémique que couve le recrutement spécial « langue anglaise » à l'Enam :: CAMEROON Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a lancé le 15 mai 2017 un concours visant à sélectionner 80 candidats qui pourraient ne peut pas être spécialement du Nord-Ouest et du Sud-ouest.

#RecrutementSpécial Un recrutement spécial des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) a-t-il été lancé par la Fonction publique pour l’année académique 2017-2018 ? Pour beaucoup, la réponse est « oui ». Mais ce n’est pas ce que dit le communiqué officiel signé le 15 mai 2017 par Michel Angouing, le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative (Minfopra). Michel Angouing écrit pourtant clairement que, « suite aux très hautes instructions du président de la République prescrites dans le cadre de la résolution des préoccupations exprimées par certains avocats anglophones, deux concours pour le recrutement spécial de 50 auditeurs de justice et de 30 élèves greffiers d’expression anglaise à la division la magistrature et des greffes de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, ont été ouverts au titre de l’année académique 2017-2018 ». Le lecteur attentif note bien qu’il s’agit de candidats d’expression anglaise et non des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-ouest. Car, bien que ces deux zones du Cameroun soient de culture anglophone, elles n’ont pas le monopole de la langue anglaise.

Le bilinguisme en vigueur dans le pays a permis que, même les Camerounais d’extraction francophone puissent étudier dans le système anglo-saxon et donc, ces derniers sont aussi éligibles à ce recrutement spécial à l’Enam. Par ailleurs, précise le Minfopra, « Les candidats à ce recrutement spécial composeront exclusivement en anglais lors des épreuves écrites qui se dérouleront dans les chefs-lieux des régions du Centre, du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-ouest ». C'est dire aussi que le concours ne se déroulera pas exclusivement dans les zones dites anglophones, mais aussi dans les régions francophones comme le Centre et le Nord. Par ailleurs comme à l’accoutumée, des concours classiques concernant la division de la magistrature et des greffes, la division administrative ainsi que la division des régies financières de l’Enam seront également ouverts dans les prochains jours.

Statistiques

Il faut noter que, face aux revendications des avocats anglophones qui exigent le retrait des magistrats francophones dans le Nord-Ouest et le Sud-ouest, le ministre en charge de la Justice, Laurent Esso, a publié le 22 novembre 2016, la répartition géographique sur l’ensemble du territoire camerounais qui tend à confondre les plaignants. Et pour cause, selon les statistiques du Minjustice, il y a 2 086 avocats au Cameroun dont 1 390 francophones et 696 anglophones puis, près de 1 400 avocats stagiaires. Une observation de la répartition géographique des avocats permet de constater que, dans le Sud-ouest, aucun avocat francophone n’est installé contre un seul dans le Nord-Ouest.

Mais dans les régions dites francophones, il y a 129 avocats d’extraction anglophone. Quant à la fonction de notaire, le Cameroun en compte aujourd’hui 69, dont aucun anglophone parce que cette fonction est exercée pour l'heure et à titre transitoire par des avocats.

Pour ce qui est des huissiers de justice, il y en a 514 dont, 499 francophones et 15 anglophones. 43 francophones et aucun huissier de justice anglophone exercent dans le Nord-Ouest. 16 huissiers francophones et les 15 anglophones du pays sont dans le Sud-ouest. Le reste des huissiers exercent dans les autres huit régions d'expression française du pays. S’agissant du personnel magistrat, Laurent Esso a indiqué que 1 542 magistrats sont en activité, dont 91 en service au ministère de la Justice, 1 412 en service dans les juridictions et 39 en détachement. Dans cette masse, il y a 1 265 magistrats francophones et 227 magistrats anglophones.

Le nombre de francophones est de 60 dans le Nord-Ouest et 57 dans le Sud-ouest, tandis que le nombre de magistrats anglophones en service dans les zones francophones est de 107.