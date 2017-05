FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: FEMMES RÉFÉRENCES DE PARIS: DOUZE ANNÉES D'EXISTENCE A PARIS: CA SE FÊTE Pour leur traditionnelle sortie dimanche dernier à Noisy Le Sec, près de Paris, elles se sont parées de leur plus belle tenue à l'occasion de la sortie officielle du pagne conçu pour l'association. L'association des femmes références de Paris qui a pour but de promouvoir la solidarité entre ses membres, se soutenir mutuellement en cas de problème a simplement voulu s'offrir un moment de détente, de communion et de retrouvaille autour d'un plat entre amis. Un après midi bien arrosé comme affectionne bien les parisiennes loin des soucis du quotidien.

