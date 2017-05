Qui veut et peut vraiment déstabiliser le Cameroun ? :: CAMEROON Avec la fin de la guerre de la prétendue indépendance du Cameroun, les conflits armés s’effaçaient de la liste des soucis majeurs du peuple. Mais depuis quelque temps, parmi les questions qui subjuguent la conscience des Camerounais figure celle de la déstabilisation de leur pays.

#GrandeMenace Cette peur des troubles au pays d’Um Nyobé est dorénavant omniprésente dans les esprits. On en parle, cela se vit et se sent et les effets vont même jusqu’à paralyser des secteurs de la vie nationale. Dans ses rêves, le peuple désespéré croit de nos jours que la solution gît dans la présidentielle de 2018.

Pour les potentielles forces qui veulent déstabiliser le Cameroun, l’on excave partout tels des chercheurs de trésors. L’on fouille et scrute toutes les possibilités loisibles. Sur quelles pistes se lancent les uns et les autres pour ne pas être surpris par cette grande menace qui rôde dans le ciel camerounais ?

L’on martèle que cela viendra des ONG locales et autres forces liées aux puissances occidentales ou des groupes terroristes et refugiés à partir du nord du pays, de l’Est ou même de la mer ; l’on cible les régions du nord-ouest et du sud-ouest ou soutient que ça viendra de la diaspora ou du peuple lui-même.

En vérité, en temps normal, aucune des forces ci-dessus n’est assez forte pour déstabiliser ce pays des grands résistants qu’est le Cameroun. La seule force actuelle qui peut déstabiliser le Cameroun même sans le vouloir, c’est le pouvoir en place. Sa cupidité, ses trahisons et maladresses y traînent le pays.

Pour parler honnêtement, le Cameroun est déjà déstabilisé dans ses structures profondes et vitales par le pouvoir en place et des forces exogènes avec la bénédiction de celui-ci. Il suffit d’un incident majeur quelque part dans le pays à tout moment pour que tout bascule dans la violence totale et le chaos.

En créant des injustices et déceptions et en divisant les Camerounais, en mendiant pour équiper les armées nationales et les exposant gravement, en liquidant des secteurs vitaux du pays aux étrangers, le pays s’avère très affaibli et frêle. Le pouvoir actuel est la plus grande menace de déstabilisation du pays.