CAMEROUN :: VODAFONE CAMEROON LANCE « JUMP MUSIC » SUR SA PLATEFORME NUMERIQUE JUMP.CM La plateforme numérique JUMP de VodafoneCameroon, après le lancement de JUMP ACADEMY pour soutenir les étudiants dans le développement de leurs connaissances,se dote d’une nouvelle catégorie « Music ».

#PlateformeJump « JUMP MUSIC »est une bibliothèque musicale qui vous permet d’écouter de la musique en ligne, de liker, de commenter et de la partager avec vos amis.S’adressant aux passionnés du rythme et à tous les mélomanes, JUMP MUSICfait partie des interfaces musicales les plus originales et offre aux internautes une expérienceà nul autre pareil.

Cette plateforme a pour principal objectif de mettre en avant les talents des artiste locaux parfois méconnus du public, permettant à ceux-ci de se faire connaitre, de tester leurs produits auprès du public camerounais et international et de recevoir des commentaires constructifs dans l’optique de s’améliorer. Elle constitueraégalement un vivrier pour les producteurs et chasseurs de talents en quêtesde nouveaux artistes.

« Promouvoir l’entreprenariat de la jeunesse Camerounaise, développer l’esprit d’initiative et surtout diminuer de manière considérable l’oisiveté et la passivité sont les enjeux majeursde notre plateforme JUMP. C’est dans cette optique que nous offrons à travers JUMP MUSIC la possibilité aux jeunes artistes locaux de valoriser leurs talents et de se faire connaitre aussi bien de manière locale qu’à l’international », adéclaré Didier NDOHEU,YouthProgam Manager.

JUMP MUSICse distingue avant tout par sa facilité d'utilisation, les artistes souhaitant y être présents peuvent envoyer leurs différents tubes sur fichiers MP3 ainsi que leur biographie à l’adresse didier.ndoheu@vodafone.cm. Pour le public, le principe est simple :se rendre sur la catégorie MUSIC de la plateforme JUMP, avoir un accès à tous les artistes du répertoire et sélectionner en fonction du rythme de music préféré l’artiste ou la chanson que l’on souhaite écouter. En un clic, c’est parti pour une expérience sonore de qualité.