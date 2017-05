FRANCE :: L’Afrique regarde avec un certain enthousiasme l’élection d’Emmanuel Macron quoi que… prof. Vincent-Sosthène FOUDA Houston’s University En Afrique, nous avons hâte de voir Emmanuel Macron à l’œuvre, son élection est hors de passion, mais avec plus d’attente puisque ce qui se passe en France touche l’Afrique, surtout francophone et la façonne. Contrairement à l’élection de Donald Trump qui était plus suivie comme une affaire entre people, l’élection d’Emmanuel Macron a été suivie avec beaucoup plus d’intérêt par la rue et par les politiques. La rue parce qu’elle se dit à tort ou à raison que c’est le chef de l’Etat français qui nomme les chefs d’Etat en Afrique francophone tout au moins. Les politiques ont également sorti leurs blocs-notes pour les mêmes raisons, mais aussi parce que beaucoup n’avaient pas misé sur ce « jeune homme ». Il faut donc le découvrir, et le découvrir c’est savoir à quoi il pense quand il entend ou prononce tel ou tel nom de tel ou tel chef d’Etat. En Afrique centrale les destins des chefs d’Etat sont liés, alors on se regarde, on s’épie, on s’interroge.

#EmmanuelMacron Maintenant, Emmanuel Macron est le président de la France pour la France, certainement élu avec beaucoup de voix de ces africains qui vivent en France. Comme beaucoup, même si nous n’avons pas les statistiques, nous pouvons penser qu’ils ont voté pour Emmanuel Macron plus par peur de Marine Le Pen, non pas pour ce qu’elle est mais pour ce qu’elle représente. Elle représente l’exclusion et le refus de l’immigration pour les peuples africains qui regardent la France avec appétit en l’imaginant comme un eldorado. Beaucoup n’ont pas lu le programme politique d’Emmanuel Macron. La réalité est donc pour moi et pour les africains une autre chose. Macron est d’abord le président de la France, un pays qui a colonisé l’Afrique depuis le Maroc jusqu’au Gabon en passant par le Sénégal et le Cameroun. Un pays qui a un droit de véto dans les deux banques nationales de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La grogne monte donc dans ces pays où 67% de la population a moins de 42 ans. Que va faire Emmanuel Macron ? Cette question ne se pose pas à Poutine ni à Donald Trump, ce n’est pas simplement parce que ces pays sont loin de l’Afrique et que Tunis n’est qu’à un jet de pierre ! Le lien est historique et le destin commun.

« La Françafrique » est une hydre auquel Emmanuel Macron risque de ne point s’attaquer. D’abord parce qu’il a en premier un calendrier national, des exigences sur le plan interne et européen. Deuxièmement elle est plus grande que lui et ce n’est pas dans le programme sur lequel il a été élu. Mais rien ne dit qu’il ne s’y intéressera pas. D’abord parce que l’Afrique dite francophone est un partenaire privilégié de la France et ensuite parce que la poussée migratoire ne va pas décroître. Aujourd’hui sur le sol français, la question de l’immigration ne se réduit pas seulement aux clandestins ; il y a une communauté nord-africaine et noire africaine qui pousse, pose des questions et à laquelle Emmanuel Macron devra donner des réponses sans forcément prendre l’avion pour aller tenir un discours à Dakar ou à Yaoundé. Oui sont élection est à coup certain une victoire pour la France, un espoir pour l’Europe et certainement pas une défaite pour l’Afrique.

Son premier gouvernement a été épluché dans toutes les capitales de l’Afrique francophone, journalistes, hommes politiques, membres de différents lobbies voulaient y lire clairement. Le premier ministre est un ancien de chez Areva et qui dit Areva dit Uranium du Niger avec les conséquences que nous connaissons… On a beau suivre un chemin accidenté, on sort quand même avec ses hanches droites. Ce qui veut dire qu’il faut être flexible, et adaptable, ce qui n'empêche pas de rester fidèle à ses principes. Voilà comment nous accueillons l’élection d’Emmanuel Macron.