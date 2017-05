Cameroun : "KOKI" ou "KEUKA" UNE APPELLATION A L'ORIGINE D'UNE DETTE NON REMBOURSÉE :: CAMEROON Succulent, délicieux ou tout simplement bon. Pour qualifier le plat au nom de "Keuka", communément appelé "Koki", les adjectifs sont, pour le moins, "appétissants". Tellement cette espèce de gâteau a conquis des palais. Pourtant, son histoire, les origines du "Keuka" sont peu connues.

#ProduitAgricole Tout se résume à la reconnaissance du ventre d’un peuple envers un produit agricole, suite à une sécheresse. Ce peuple, c’est le peuple Bazou, issu d?un arrondissement situé dans la région de l’Ouest du Cameroun, département du Ndé. Et le produit agricole est un certain type de haricot: tout petit, et de couleur blanche.

" Pendant la sécheresse, seule la production du haricot a été importante, sauvant les populations de la famine", indique Meukep Kezeufim, ambassadeur de Bazou en France. Cette année-là, le "keuka" a été le plat le plus consommé et est ainsi devenu la référence culinaire de cette localité.

Après l’avoir adopté, il a fallu lui trouver un nom. Et "Keuka" lui a été donné, référence faite à une dette non remboursée.Aujourd’hui, dans l'arrondissement de Bazou, ce plat est un incontournable.

On lui prête même un rôle majeur dans le choix de leur conjointe, par des hommes originaires de cet arrondissement.

Pour cela, très tôt, les jeunes filles de Bazou sont initiées à la préparation de ce plat. Une préparation minutieuse, pour un mariage assuré.