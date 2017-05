Cameroun : Boycott du 20 Mai par le SDF : John Fru Ndi accusé de double jeu permanent et de mépris pour le contribuable dont il reçoit l’argent :: CAMEROON Pour beaucoup d’observateurs, le président du Social democratic front (Sdf), aurait du mal à expliquer son immense fortune d’aujourd’hui. Lui dont la librairie avant la création de son parti, ne représentait pas grand’ chose, se serait alors enrichi par le truchement des 6,5 milliards FCFA reçus par son parti jusqu’à ce jour

#JohnFruNdi Après avoir reçu plus de cinq milliards du gouvernement, John Fru Ndi appelle au boycott de la Fête nationale. La honte, la fuite en avant, la volte-face ou le jeu permanent. Le chairman du Sdf a rendu public un communiqué le 08 mai appelant au boycott du défilé de la Fête nationale du 20 Mai 2017. Il prend pour prétexte la « mauvaise gestion par le gouvernement » des revendications des avocats et des enseignants dans les régions du Nord-Ouest et du Sud- Ouest.

John Fru Ndi a déjà habitué les Camerounais à ses multiples volte-face. Il traine la triste réputation de faire exactement le contraire de ce qu’il dit et quand ses militants et ses proches veulent le ramener à la raison, il applique son fameux carton rouge, l’article 8-2, ce qui signifie l’exclusion des frondeurs de son parti. S’il y a un homme qui a fait fortune en politique au Cameroun, c’est bien John Fru Ndi et personne ne le démentira, même pas ses proches. Du petit libraire qu’il fut avant 1990, il est devenu en 26 ans, un grand propriétaire immobilier et un éleveur et un agriculteur de renom. John Fru Ndi oublie cependant qu’il est le président d’un parti politique représenté à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le Sdf dirige plus de 20 mairies au Cameroun et, à ce titre, le Sdf reçoit de l’argent payé par le Trésor

public pour le traitement mensuel de ses députés et sénateurs. Aussi, reçoit-il les fonds du Feicom pour les projets des municipalités.

Avec un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, les députés Sdf reçoivent chacun 1 200 000 FCFA/mois. Si ce montant est multiplié par 15 députés et fois cinq ans, l’Etat verse aux députés du Sdf, un milliard quatre-vingt millions FCFA (1,80, 000,000). Si ce chiffre est multiplié par deux pour les sénateurs du Sdf, le parti de John Fru Ndi aurait reçu en 05 ans, deux milliards cent soixante millions (2 160 000 000 FCFA). Il faut préciser que le vice-président du Sdf à l’Assemblée nationale et au Sénat, les présidents du groupe parlementaire, les questeurs et les secrétaires, ont un traitement de prince avec de nombreux avantages financiers que votre journal par simple pudeur n’a pas voulu révéler au grand public.

L’opinion doit aussi savoir que chaque député ou sénateur du Sdf reçoit en dehors des salaires mensuels, un montant de huit millions FCFA chaque année pour les microprojets, huit millions fois 15 députés et 15 sénateurs représente la somme de 240 millions (240 000 000 FCFA) depuis 2011, le Sdf a reçu du ministère des Finances, plus d’un milliard FCFA pour l’élection présidentielle de 2011, les élections législatives de 2013, les élections municipales de 2013 et les élections sénatoriales de la même année.. Les montants décaissés par le Sdf sont détaillés dans les arrêts conjoints signés du ministre des Finances et du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Après toutes ces échéances électorales, le Sdf reçoit du ministère des Finances chaque année, une dotation versée à tous les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. On peut citer entre autres : l’arrêté Minatd/ Minfi OO1590 du 23 septembre 2011, l’arrêté du Minatd/ Mi,nfi 00000185 du 13 septembre 2013, l’arrêté Minatd/Minfi 0000000104 du 02 avril 2013 et l’arrêté Minatd/MInfi N° 0000000284 du 24 mars 2016.

Nous précisons bien que le montant de ces milliards versés par l’Etat à John Fru Ndi et au Sdf ne concerne qu’une période donnée car votre journal n’a pas comptabilisé les autres avantages accordés aux plénipotentiaires du Sdf par l’Etat du Cameroun. Le dossier de la gestion des mairies par le Sdf et le soutien financier du Feicom n’a pas été abordé Il est donc curieux de savoir comment un leader politique dont le parti a reçu les cinq milliards du gouvernement et qui, de surcroit représente la 2ème formation politique du Cameroun loin derrière le Rdpc peut appeler au boycott de ladu 20 Mai alors que ses députés et sénateurs siègent au parlement et bénéficient des avantages financiers énormes ? Comment les députés d’un parti politique représenté au parlement peuvent organiser des marches illégales à Bamenda pour demander le retour au d fédéralisme de 1961 ? Comment les députés du Sdf de John Fru Ndi peuvent prêcher la fermeture des écoles, des collèges et des universités dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest tout en encaissant les milliards du gouvernement qu’ils prétendent combattre ?

La politique est réservée aux républicains. Ou bien, on est dans la République, on bénéficie des avantages de la République et on respecte les institutions républicaines, ou bien on reste dans l‘opposition et on rend l’argent de la République. Le double jeu de John Fru Ndi a trop duré. Ces incohérences et volte-face agacent une large opinion et même plusieurs militants du Sdf. Personne n’est dupe. On ne traîne pas chaque dans les couloirs de la présidence de la République pour afficher un comportement anti-républicain. On sait ce qui se passe au Sdf. Un journaliste parlant bien sûr au conditionnel dit que les élus du Sdf (députés, sénateurs, maires et conseillers municipaux) ont l’obligation de verser chacun un montant de leur traitement pour soutenir les activités du parti. Mais qui gère cette dîme ? Et qui détermine les projets pour lesquels les contributions des élus sont destinées ? That is the question. La transparence réclamée aux autres devait commencer dans la maison Sdf. Mais hélas, la Fête nationale du 20Mai sans trahir l’Unité nationale, la paix et la stabilité de notre pays.

L’Unité nationale est un acquis que chaque Camerounais doit préserver à tout prix et à tous les prix. Jouer avec la Fête nationale du 20 Mai c’est jouer avec les Camerounais. Il ne faut pas jouer avec le Cameroun « A word to a wise is enough », « A bon entendeur salut ».