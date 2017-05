Cameroun: La société nationale de cardiologie va en guère contre l’hypertension artérielle :: CAMEROON Une campagne de dépistage gratuit avec consultation immédiate pour les malades a été lancée à l’hôpital de district de Deido cette semaine.

#LhypertensionArtérielle 37 pourcent de la population camerounaise souffre d?hypertension artérielle. C’est le chiffre qu’avancent les membres de la fondation nationale de cardiologie du Cameroun. Ce chiffre est jugé assez élevé pour tirer la sonnette d’alarme à propos de cette maladie qui prend du terrain chaque jour dans notre pays .c’est donc fort de ce constat qu’ils ont décidé de lancer dans les locaux de l’hôpital de district de Deido et ce pendant une semaine une campagne de dépistage gratuit de l’hypertension artérielle.

Depuis le début de cette campagne, la cour de cette formation hospitalière se montre étroite tant le nombre de candidat a cet examen particuliers est croissant .ceux ci sont de tous genres et de toutes les générations. Jeunes comme adultes femmes et hommes voudraient en avoir le cœur net en ce qui concerne l’hypertension

Les infirmières chargées de procéder au dépistage affirment qu’à leur arrivée même très tôt le matin il ya déjà un monde fou ce qui ne les permet même pas de prendre leur petit déjeuner.

Cette remarque des femmes en blouse blanche démontre aussi a suffisance la prise de conscience des camerounais vis-à-vis de ce fléau. Il faut dire que les statistique proposées par la société nationale de cardiologie du Cameroun sont inquiétantes car s’agissant de l’hypertension artérielle elle est à l’ origine de près de 17000 décès tous les ans au Cameroun et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont causés en majorité chez les femmes du fait des problèmes de surpoids. La consommation abusive d’alcool est l’autre cause d’hypertension ainsi que la mauvaise alimentation favorisée par la consommation des produits ayant un taux élevé de cholestérol.

Le docteur Mintom Pierre, médecin chef de l’hôpital de district de Deido affirme que si l’hypertension est considérée comme un tueur silencieux car cette maladie est dans la grande majorité des cas asymptomatique c’est a dire qu’elle ne développe généralement aucun symptômes toute fois une pression sanguine tres haute et soutenu peu occasionner des symptômes tels que : les maux de tête, des vertiges, des bourdonnements, des palpitations et même des saignements de nez. Tout de même ils affirment que le moyen le plus sur de diagnostiquer une hypertension est donc le dépistage en mesurant la pression artérielle.

En dehors du dépistage de l’hypertension artérielle les populations de la ville de douala peuvent aussi en ce moment se faire dépister gratuitement du paludisme et du VIH SIDA avec résultat immédiat.