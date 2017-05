Zimbabwe : ses avions interdits en Europe Les avions de la compagnie aérienne Air Zimbabwe ne vont plus atterrir en Europe. Cette décision a été prise mercredi pas l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne qui interdit des vols vers l'Europe à certaines compagnies aériennes.

#AirZimbabwe L'agence européenne accuse ces compagnies de ne pas respecter les normes de sécurité internationales dans le secteur du transport aérien.

Dans un avis, la commission a déclaré que la compagnie aérienne Air Zimbabwe n'a pas répondu aux recommandations formulées sur les lacunes relevées au cours d'une vérification.

Par le passé, Air Zimbabwe avait ralenti ses activités à cause d'une dette et de la mauvaise qualité de ses prestations. C'est ce qu'a tout de même fait l'entreprise zimbabwéenne qui se défend d'avoir un excellent bilan de sécurité et de n'avoir eu aucun décès depuis l'année 1980.

Selon les spécialistes, cette interdiction faite au Zimbabwe compromet sa nouvelle politique en matière de transport aérien. Ce pays voudrait étendre ses activités sur le continent européen.

Air Zimbabwe rejoint ainsi une liste de 181 transporteurs non européens épinglés par la Commission européenne. Figurent aussi dans cette liste le Nigeria et l'Ukraine.