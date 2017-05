Belgique: La prochaine permanence "Bureau social de JADES prévue le 24 mai de 14 à 17h :: BELGIUM Tu es un jeune immigré et tu as des questions concernant les procédures admistratives (renouvellement de séjour, changement de statut, etc) ou des questions en rapport avec tes études (orientation et réorientation,...) ; tu rencontres des difficultés dans tes efforts d'insertion sociale et professionnelle, Jades ASBL t'attend mercredi prochain de 14 à 17h

