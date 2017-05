   Cameroun, La position du MCPSD : Nous comprenons le désarroi des médecins face à la fermeture du ministre de la santé publique :: CAMEROON

Les médecins et l’ensemble du personnel hospitalier veulent être mieux reconnus face à l'hôpital ! Nous devons sortir de la précipitation qui n’est pas synonyme de célérité. Il est nécessaire de s’asseoir autour d’une table et de plancher sur ces différents sujets et, notamment, celui de l’instauration d’une sécurité sociale dans notre pays car la santé est une priorité démocratique.

Dans ces trois rapports adressés à la fois aux députés, au ministre de la santé et aux médias, le MCPSD a fait des propositions au ministre et aux élus de la Nation afin que tout le monde puisse dans notre pays avoir accès au médecin et puisse bénéficier d’un suivi sans appréhension, même avec des difficultés financières.

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson

@Mr. Fouda, les récupérations politiques et le mépris qui s'installent peu á peu dans nos pays Nportent un vrai préjudice aux causes justes!



Ainsi, vous parlez d"un mouvement social massif"...!!! Quels sont les chiffres qui démontrent du caractére massif du mouvement des médecins???



Cette gr´ve est plus perceptible dans les réseaux sociaux que sur le Terrain! C'est donc une gréve médiatique et non un fait social!



Or, l'höpital au CAMEROUN, comme tous les secteurs d'ailleurs, a besoin d'une réforme profonde, afin que le plus pauvre accéde aux soins!

mais une gréve teintée de mépris des quelques m´decins qui se croient capables de "faire paniquer le régime BIYA" comme ils le disent, cela forcera une réaction du Gouvernement par tous les moyens! Ce sera donc contre-productif!



Tant l'objectif des gréves consiste á défier, voire humilier l'autorité de l'Etat, il sera voué á l'échec!