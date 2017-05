ALLEMAGNE :: Phenomenal Women 2017: Aicha BAH DIALLO partagera les astuces pour une bonne gestion de la carrière :: GERMANY Aicha BAH DIALLO est originaire de la Guinée Conakry. Après les études de sciences politiques à l´Université de Francfort couronnées brillamment par un diplôme, cette jeune femme socialement engagée ne ménage aucun effort quand il s´agit de défendre et de promouvoir les droits des femmes. Elle consacre son expertise à l´orientation et au conseil des jeunes femmes dans leurs choix parfois inextricables de la carrière.

#BahDiallo Aicha Bah Diallo travaille actuellement au Bureau International de l'Université Polytechnique de Fulda. Elle y est chargée de la gestion du service "carrière" pour les étudiants et diplômés d'origine étrangère. Après ses études universitaires, elle n´a pas tardé à mettre sur pied la structure "Open Career Service" qui agissant sur une base du bénévolat, vient en aide aux jeunes femmes à la recherche de l´emploi en Allemagne. Mariée et mère de deux enfants, elle réside à Francfort sur le Main.

Cette activiste engagée sera paneliste le 17 Juin à Francfort sur le Main au forum "Phenomenal Women - Empowerment Stage" et interviendra aux côtés de Josiane Caroline MONKAM sur le thème "Working and living in Germany.

Rendez-vous est alors pris pour le 17 Juin à Francfort dans le cadre de la conférence riche en thèmes dirigés par de panélistes aux parcours admirables. Des expositions, des ateliers de création, de la musique, de la présentation et dédicace de livres, de la projection cinématographique, des échanges avec les femmes chefs d´entreprise... constitueront la toile de fond du forum. Le tout sera couronné par un dîner.

Forum: Phenomenal women, Empowerment Stage

Date: 17 Juin 2017

Lieu: Mertonstrasse 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Bockenheim



Pour plus d´informations, veuillez il vous plaît consulter: https://www.facebook.com/womenforknowledge/