Cameroun: Gestion des examens et concours : Un don spécial de 750 millions de francs cfa du Président de la République :: CAMEROON Le Ministre des Enseignements Secondaires, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe a présidé ce mercredi 17 Mai 2017, la cérémonie de présentation du nouveau parc de machines de la direction des examens, des concours et de la certification. Une acquisition rendue possible grâce à un don spécial du Président de la République à hauteur de 750 millions de francs cfa

#JeanErnestMasséna Depuis plusieurs années, le parc des machines de reprographie et d'imprimerie de la direction des examens, des concours et de la certification avait atteint un degré d'obsolescence très poussé. Toutes choses qui ont conduit à une contre performance dans la production des documents liés à l'organisation des examens, des concours et de la certification des diplômes.

Au risque d'hypothéquer sérieusement les activités des différents ateliers intervenant dans le processus d'organisation matérielle des examens et concours de la session 2017, le renouvellement dudit parc s'est avéré indispensable. A cet effet, doter la DECC d'un matériel de pointe hautement performant rentrait dans les priorités du gouvernement soucieux du bon fonctionnement de cette direction stratégique dans l'organisation des examens et concours sur l'étendue du territoire national. Et pour cette session 2017, il aurait été impossible d'atteindre le niveau d'organisation que l'on constate aujourd'hui.

De fait, les machines ainsi acquises permettent de fluidifier tout le processus de certification de l'inscription des candidatures jusqu'a la délivrance des parchemins ainsi que la conservation numérique des archives par la reprographie des épreuves. C'est une vingtaine de machines qui ont ainsi été acquises pour reprographier, imprimer, scanner, compter, cercler, et apposer les cachets.

Après la visite des ateliers regroupant ce matériel, le ministre des enseignements secondaires JeanBibehe a souligné que: " Sur très haut accord du Président de la République, le Premier Ministre chef du Gouvernement a bien voulu autoriser l'acquisition de ce matériel destiné à la reprographie et à l'imprimerie. Il s'agit d'une vingtaine de machines de très

haute performance acquises à la suite d'une procédure régulière d'appel d'offre. Cette acquisition rentre dans le processus de certification qui va l'inscription des candidats jusqu'a la délivrance des attestations de réussites, de relevés de notes et de diplômes. L'objectif de l'acquisition de ce matériel vise à booster la capacité optimale de cette structure pour une organisation sans faille des examens et concours dans notre pays. Nous exprimons notre profonde gratitude au chef de l'Etat pour ce geste à la portée très significative."

Assurément, il s'agit là d'une véritable révolution allant dans le sens de la mise en œuvre des enseignements de deuxième génération.