Cameroun,Groupe Bolloré : Le conseil d’administration de tous les enjeux :: CAMEROON Le communiqué du président du conseil d’administration du groupe Bolloré Cameroun passe muet sur le sujet. Et pourtant, le drame survenue à Eseka et qui a fait plusieurs pertes en vies humaines, des dégâts matériels, des énormes pertes financières focalise encore l’attention de l’opinion publique. Bien plus, l’accident de la fête du travail de la gare de Youndé qui a fait deux morts est venu semer le doute dans les esprits. C’est dire si, le conseil d’administration du 30 mai est plein d’enjeux. Sur la place publique, l’on souhaiterait avoir le bilan de la catastrophe d’Eseka dont la commission é été créée par le président Paul Biya. Et surtout, que les responsabilités soient clairement établies pour que la confiance revienne enfin entre Bolloré et le grand public.

#ConseilDadministration Communiqué de convocation des actionnaires de Bolloré Cameroun

Mesdames et Messieurs

les actionnaires de la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CAMEROUN (ci-après, la « Société ») sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le : 30 mai 2017 à 10 heures, à Canal Olympia Situé à l’entée de la Gare de Bessengué à Douala, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Conseil d’administration sur les états financiers annuels et rapport général des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;

- approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;

- affectation du résultat ;

- distribution de réserves ;

- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du

GIE du Traité OHADA ;

- renouvellement de mandats d’administrateurs ;

- renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ; et

- pouvoir pour les formalités.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de son choix. A cet effet, des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Nous souhaitons attirer l’attention de mesdames et messieurs les actionnaires que dans le cadre de la dématérialisation des titres au Cameroun, il leur est demandé de remettre personnellement à la Société l’intégralité des certificats originaux qui matérialisent la propriété des actions. La Société n’acceptera la remise des dits certificats que si elle est accompagnée d’une autorisation de destruction de ceux-ci établie dans des formes acceptées par la Société et dûment signée.

P/Le Conseil d’Administration

Monsieur Aoudou DANDJOUMA