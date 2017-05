Cameroun: Les dockers de nouveau en grève au port de Douala :: CAMEROON Ils ont repris leur mouvement moins de 48 heures après une accalmie survenue après l’intervention des autorités administratives de la région du littoral

#DockersGrévistes Alors qu’on pensait que la situation des dockers avait été résolue ou encore que celle-ci était en bonne voie de trouver une sortie heureuse pour les dockers grévistes, la journée du lundi 15 mai est venue de nouveau plonger tout le monde dans une nouvelle impasse. En effet dans les environs de 22h ce lundi les dockers du port ont à nouveau pris d?assaut l?entrée principale du centre d’embauche du groupement professionnel des acconiers du Cameroun GPAC avant d’être rejoints dans la journée du mardi par leur collègues du service de jour.

Apres s’être rapproché de certains grévistes ils en ressort donc qu’à la suite des négociations avec la direction du port qu’avait impulsé le gouverneur de la région du littoral, il s’est avéré que certains dirigeants du port soient rentrés en contact avec certaines têtes de file de la grève pour essayer de les soudoyer a coup d’enveloppes d’argent afin que ceux-ci puissent désamorcer le mouvement de grève sans que les doléances posées par la grande majorité des gréviste ne soient réglées étant donné que ces dirigeant du port ont trouvé ces doléances démesurées. Pour mettre en place leur stratagème, ils auraient convié les soit disant représentants des dockers a une réunion secrète tenue dans les locaux du port. Mis Au courant de cet état des choses les autres dockers qui contestent la

légitimité de leurs collègues invités a la table de ces négociations souterraines et disent ne pas appartenir a leur syndicat ont donc débarqué au port ce lundi matin pour voir cette situation au clair. Arrivés a ce niveau, il leur a été demandé d’établir une nouvelle liste des grévistes et de revoir aussi en même temps leurs doléances. Ils ont tout de suite opposé une fin de non recevoir a ces nouvelle exigences en expliquant que la rencontrée de ce lundi s’il devrait y en avoir une aurait du servir pour l’évaluation du niveau d’avancement des solutions aux différentes exigences posées par les grévistes lors des premières concertations et non pour engager de nouvelles discussions.

C’est au sortir de là que très en colère ils ont décidé de reprendre de plus belle leur mouvement d’humeur en mettant au courant ceux de leurs collègues qui n’étaient pas encore en poste. Au tour de 22 heures dans la nuit du lundi, ils étaient déjà plusieurs centaines à voir envahi l’entrée du port et ce malgré l’arrivée ces éléments du commissariat central numéro un qui a coup de gaz lacrymogène ont essayé tant bien que mal de disperser ces grévistes sans succès.

L’arrivée de leurs camarde dans la matinée du mardi va venir donner une autre ampleur a ce mouvement entrainant pour une seconde fois une paralysie des activités dans la très sollicitée zone portuaire ou règne actuellement un climat de confusion totale.