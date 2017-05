   Allemagne- Cameroun: Phenomenal Women 2017: Josiane Caroline Monkam, la manager des ressources humaines par passion sera au forum du Empowerment des femmes à Francfort :: GERMANY

Allemagne- Cameroun: Phenomenal Women 2017: Josiane Caroline Monkam, la manager des ressources humaines par passion sera au forum du Empowerment des femmes à F Après ses études, Caroline MONKAM envisageait une carrière professionnelle dans la diplomatie internationale. C’est ainsi qu’à l’obtention de son diplôme en Sciences Sociales à l’université de Hanovre en Allemagne, elle intègre une ONG Allemande comme lobbyiste au conseil parlementaire. Caroline œuvre pour l’amélioration des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) auprès des députés du Parlement Allemand "Deutscher Bundestag", de L’union Européenne, ainsi que des fondations et ONGs internationales.



La jeune femme ambitieuse décide de réorienter sa carrière dans les Ressources Humaines (RH). C’est alors qu’elle rejoint une multinationale Allemande pour l’équipementier automobile dans le domaine du développement des RH. Un Attrait qui la dirige plus tard vers une société de conseil, où elle restera trois ans.

#CarolineMONKAM Riche de ses expériences, Caroline se découvre une grande passion pour les RH et décide d’acquérir des connaissances approfondies et diversifiées dans le domaine. C’est ainsi qu’elle fait une formation professionnelle continue focalisée sur le centre d’expertise RH et obtient un certificat comme Manager RH.



Caroline fait le choix de travailler parallèlement comme bénévole et occupe le poste de présidente du directoire d’une association de promotion scolaire, chargée de la garde des élèves. Elle est responsable entre autres de la DRH : planification, recrutement, développement ainsi que du service du personnel.



Son enthousiasme pour les RH la pousse désormais à consacrer ses actions professionnelles entièrement à la complexité de ce domaine et à vouloir donner le meilleur d’elle. « Ma passion professionnelle est de faire une excellente gestion des RH et de partager mon expérience ,» nous la confie-t-elle. Pour elle, sa bonne pratique permet l’épanouissement de L’Humain dans son quotidien et accompagne la croissance d’une entreprise.

Caroline MONKAM sera paneliste le 17 Juin à Francfort sur le Main au forum "Phenomenal Women - Empowerment Stage" et interviendra aux côtés de Aicha BAH sur le thème "Working and living in Germany.