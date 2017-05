   FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: SERGEO POLO ET OLIVIER DECLOVIS ENFLAMME L'ESPACE GALILÉE DU BLANC MESNIL EN RÉGION PARISIENNE LORS DE LA TRADITIONNELLE FÊTE DES NDOG BESSOL DE FRANCE

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: SERGEO POLO ET OLIVIER DECLOVIS ENFLAMME L'ESPACE GALILÉE DU BLANC MESNIL EN RÉGION PARISIENNE LORS DE LA TRADITIONNELLE FÊTE D Une soirée riche en couleur avec la participation de toute la diaspora pour soutenir l'initiative louable des fils et fille de ce canton du département du Nyong et Kelle au Cameroun: L'esprit de partage, du vivre ensemble et le soutien à ceux restés au pays. Une soirée très festive samedi dernier avec le concours des artistes Olivier Declovis et Sergeo Polo qui de part leur présence, a rehaussé l'image de cette association vieille de plus de 30 ans. Vivement l'année prochaine pour une aventure aussi belle.

#FestiveSamediDernier