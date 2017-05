   Cameroun, Diversion: Pour qui roule la CRTV?: «Le CPP réaffirme sa non-participation au défilé organisé par le Gouvernement de Monsieur Paul Biya :: CAMEROON

Cameroun, Diversion: Pour qui roule la CRTV?: «Le CPP réaffirme sa non-participation au défilé organisé par le Gouvernement de Monsieur Paul Biya :: CAMERO Par un communiqué du vice-président du Cpp lu ce mardi 16 mai 2017 au journal parlé de 13h de la CRTV et qui va à l’encontre du mot d’ordre CPP au sujet du boycott de la fête nationale du 20 mai 2017, la direction de la Cameroon people’s party a réagi en accusant la radio d'Etat de complicité de manœuvre de division grossière.Voici l'intégralité de la réaction de Franck Essi, secrétaire général du Cpp

#CameroonPeopleParty Notre communiqué du 11 mai 2017 est clair : PAS DE CELEBRATION DE L’UNITE NATIONALE DANS L’EXCLUSION, LA VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX ET LA REPRESSION !Comme stipulé dans le communiqué du 11 mai 2017, cette non-participation est effective sur l’ensemble du territoire national.

Toute autre information, venant de toute source autre que les voies officielles du parti, est nulle et n’engage nullement le CPP.

Nous invitons la CRTV, payée par nos impôts, qui se comporte manifestement en organe de propagande du RDPC, à se rapprocher des sources officielles du CPP pour avoir les positions officielles, arrêtées au terme d?un processus délibératif conforme à la lettre et à l’esprit de nos statuts.

Ces statuts du CPP sont effectivement disponibles et renseignent de la manière la plus explicite possible sur les personnes qui ont qualité à parler au nom du parti.

Cette manœuvre de division grossière ne trompe personne. Elle achève de discréditer un média qui, sensé informer les Camerounais.es, se comporte malheureusement comme la plus grande source de désinformation des citoyens.es

Pour le Cameroon People’s Party

(è) Franck Essi

Secrétaire Général »