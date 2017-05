BELGIQUE :: Quand la tontine ou le micro-crédit fait recette au sein de la diaspora africaine :: BELGIUM Après un an d’attente, Kameni Bertin touche la cagnotte de la tontine, qui lui permettra de s'acheter un terrain non bâti au Cameroun. Très heureux dans son visage, l’heureux élu cache mal son sourire. Le bonheur de ce Camerounais est partagé par les membres de la tontine, qui souhaite une réussite totale au bénéficiaire du jour tout en attendant de lui qu'il fructifie son gain afin de pouvoir rembourser le reliquat dû à la réunion

#TontineRotative «C’est mon tour. Je viens de remporter les 4000 euros de la tontine. Il ne me reste plus que deux noms et tout sera clôturé pour le compte de cette année" précise t-il

Comme dans beaucoup d’autres pays européens et même africains, de très nombreux africains participent à une tontine pour financer leurs projets. Ce système d’épargne collective tournante, où chacun cotise et reçoit à tour de rôle, permet de surmonter les difficultés d’accès au crédit ou de taux d’intérêt dissuasifs.

Que l'on soit homme ou femme, chacun y participe activement dans l'espoir de réaliser un projet. Bien qu’elle prenne des noms diffèrent d’un pays à l’autre , la tontine permet de faire des économies sans toutefois aller faire un dépôt de son argent dans une banque ou microfinance puisque généralement le gain est instantanée

On distingue trois sortes de tontines :

* Tontine immobilières

* Tontine financière

* Association Tontinière qui est une sorte de société mutuelle ayant majoritairement cours en Afrique.

Comment fonctionnent t-elles?

«Chaque membre cotise par exemple 200 euros par mois. On réunit la somme de la cagnotte constituée de 20 membres qui est de 4000 euros et on la remet» à un gagnant chaque deuxième samedi du mois, explique Mangamba, de son vrai nom Olivier Kamga, trésorier de cette tontine qui compte 20 membres et dure vingt mois. Ici, loin des circuits bancaires , l'argent est remis en mains propres.

Pour le premier bénéficiaire, la tontine s?apparente à un crédit ; pour le dernier participant, la tontine s?apparente à une épargne. Le nombre de participant est connu au début du cycle ; et cependant d’autres participants peuvent être acceptés avant que d’autres candidats n’aient "bouffés".

Par contre dans la tontine d’accumulation, les fonds ne sont pas redistribués à un membre mais accumulés dans la caisse de la tontine. Les fonds ainsi collectés appartiennent à la tontine jusqu’à ce que les membres décident d’effectuer un partage, c’est-à-dire de redistribuer tout l’argent accumulé aux membres, au prorata de ce qu’ils ont cotisé ; l’argent de la tontine est investi de la façon dont les membres ont décidé collectivement. Les fonds sont octroyés aux membres sous formes de crédits, et les conditions sont décidées ensemble.

La tontine connaît un grand succès.

Ces tontines connaissent un vif succès, grâce à la palette des services financiers qu’elles offrent (épargne, crédit, assurance) et ce de manière extrêmement souple, accessible, et compétitive.

La sécurité et la vigilance s’y ajoutent ; puisque les critères sont différents selon les pays ;

Le cas de la Communauté Camerounaise

Dans d’autres cas, les deux modes de tontines sont pratiqués simultanément ; cette pratique est généralement observée au Cameroun. Cette façon de cumuler les deux types de tontines ramène un peu plus de sécurité pour les membres, car la tontine cumulative qui est une caisse dont le contenu ne sera redistribué aux membres qu’à la fin du cycle peut quelquefois être prêtée à un membre pour l’aider à cotiser à la tontine rotative.

La tontine avec fond de caisse !

Au Cameroun, quand deux modes de tontines sont pratiqués simultanément, la tontine cumulative est appelée « caisse d’aide ». Le montant des cotisations de cette caisse est généralement inférieur à celui de la tontine rotative.

Faiblesses des tontines

Les tontines sont fondées uniquement sur la logique de la confiance comme principal substrat sur lequel se bâtissent ces pratiques. Mais les tontines font beaucoup plus que s'appuyer sur la confiance, elles sont des lieux privilégiés où l'on peut en toute quiétude s'en remettre aux autres. Elles sont un des foyers où la confiance se crée et se fortifie. Cette confiance est fondée sur la connaissance et la fréquentation mutuelle des membres. «Quand tu échoues la tontine, tu deviens indésirables dans le groupe. Tu peux être discrédité et exclu de ton association », raconte Malamba T, sociologue congolais en Belgique. Mais les défaillances de plus en plus fréquentes des membres dans le contexte de crise, de pauvreté et d'exclusion constituent une source de difficultés en chaîne qui effrite dangereusement l'étoffe de la confiance. La détérioration des relations interpersonnelles peuvent avoir des répercutions néfastes sur le fonctionnement du groupe surtout si les protagonistes occupent des positions stratégiques dans l'organigramme de la structure (président et trésorier par exemples).(1)

Enfin, les tontines représentent une pratique informelle d'épargne et de crédit. Elles permettent à combler des difficultés rencontrées par des membres et dont les institutions bancaires ne peuvent pas car, les critères d'adhésions ne sont pas stricts. Chacun s'inscrit dans une tontine en fonction de son revenu.

1- Afrikactuelle.com