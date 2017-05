AFRIQUE :: Le politique et son rôle sociétal :: AFRICA On s'intéresse à la politique parce qu’on accorde une importance à la personne humaine. Le politique est un humaniste, du matin au soir il est actif pour ses semblables, il pense à leur sort, leur épanouissement , leur bien être, il recherche la reforme de la société pour une vie meilleure.

#LePolitique Ça devient un combat ou souvent il sacrifie sa famille et laisse quelque fois sa vie à l'écart. Pour l'exercer il faut se former à la dignité, à la respectabilité, à l'amabilité, à l'impartialité, et aussi à la culture livresque, afin de comprendre les ressorts de ce domaine qu'est la politique. Il faut compter sur son instinct, même animal pour résoudre les sujets les plus délicats. On s'attend à ce que le politique soit intègre, il est capable de l’être, il l'a toujours été, mais il ne doit pas faire de l’intégrité un idéal pour lequel il plante sa vision politique. On s'attend à ce que le politique soit véridique, et il peut l'être s'il se donne les moyens pour réaliser les promesses faites au peuple. Il a le bâton dans une main, il a la carotte dans l'autre, celui à qui il donne la carotte, doit s'attende à prendre un jour le bâton.

Qu'il ait été juste ou injuste, menteur ou véridique, si l’intérêt de la politique l'exige, le politicien donnera ce qu'il faut à l'instant indiqué, parce que la politique doit admettre l'absurdité, le politicien c'est l'homme est aussi un homme absurde. Il peut créer sa vérité et la justifier, il n'est pas rare qu'il crée l'injustice au point d'en arriver à son sommet. Malgré tout ce qu'il fera le politique, il appartient toujours à l'état qu'il sert, le politicien entreprend tout dans une apparence joyeuse, il ne rit que quand il veut vendre un poisson pourri, son action est parfois incertaine. Ce qui compte c'est son courage, la politique demande du courage et parfois de la froideur. Le politique a besoin du courage, le courage de ses choix et de ses décisions.

La politique est la seule science aléatoire dont l'histoire vraie devient un mystère, pour le bien ou pour le péril des hommes. Le bien quand il négocie pour partager un bien conquis et le péril quand il va en guerre. Il prie dans la paix comme dans la guerre, il a la passion avec un souci d'équité et d’honnêteté, s'il échoue, il échoue seul, quand il gagne il gagne pour tous. On sait quand le politique commence on ne sait jamais quand il finira, même quand il s'en va officiellement son nom continu a jouer un rôle. L'essentiel c'est son courage qu'il a donné à un monde parfois ingrat, il donne sa vie, toute sa vie et quand il tombe, il tombe comme une mouche. Le politique est un solitaire