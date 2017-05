Cameroun :: Fête internationale du travail 2017 : Camrail fait bon ménage avec le syndicalisme :: CAMEROON La parade du boulevard du 20 Mai à Yaoundé, a mis en exergue, le climat social convivial qui règne au sein de cette entreprise concessionnaire du chemin de fer camerounais.

#DialogueSocial L’entreprise fait du dialogue social un pilier de sa politique Rh

D’ordinaire, les célébrations liées à la Fête internationale du travail, masquent le mal vivre des employés des différentes entreprises. Fort de cela, l’équipe de reportage de Camer.be, loin de s’intéresser aux artifices mis en place pour la circonstance, s’est infiltrée dans les colonnes de plusieurs défilants, dont ceux de la Cameroon Railways (Camrail). Il a ainsi été donné à votre reporter de faire une observation. A côté du pagne offert aux cheminots par l’entreprise, ceux-ci ont aussi arboré ce jour-là des polos et des casquettes distribués par la Centrale syndicale des travailleurs du Cameroun (Cstc) ainsi que ceux de l’Union des syndicats libres du Cameroun (Ulc).

En fait, selon les informations que nous avons obtenues, le syndicalisme est un mouvement très poussé au sein de Camrail. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. 92 délégués du personnel sur l’ensemble du réseau ferroviaire, 24 syndicats regroupés sous quatre confédérations. Et à côté des réunions légales au sein de différents établissements, un dialogue permanent existe entre la direction générale et le personnel. Ce qui de l’avis d’Emmanuel Nwaha, président Cstc à Camrail, est observable tout au long de l’année. « Le mouvement syndical est plus que vivant à Camrail. Nous intervenons à tous les niveaux de la vie de l’entreprise », confie-t-il.

Climat apaisé

Les grandes décisions se font donc avec les syndicats qui travaillent main dans la main avec la direction générale dans l’intérêt de tous. L’un des moments les plus remarqués pour le mouvement syndical à Camrail, c’est bien les commissions paritaires. Ces rencontres organisées deux fois l’an, sont de véritables occasions qui posent les balises d’un dialogue social. Et dans le cadre de sa politique des Ressources humaines, Camrail, avons-nous pu nous rendre compte, associe fortement les syndicats à ces groupes de travail. Résultats des courses : un climat social des plus apaisés, un dialogue entretenu, des décisions collégiales qui permettent de mobiliser le personnel autour des objectifs visés.