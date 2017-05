   Allemagne,Phenomenal Women: Patience NGOBA-MUSHIDI, la philanthrope au rendez-vous du forum de créativité et d´entrepreneuriat le 17 Juin à Francfort :: GERMANY

Allemagne,Phenomenal Women: Patience NGOBA-MUSHIDI, la philanthrope au rendez-vous du forum de créativité et d´entrepreneuriat le 17 Juin à Francfort :: GER Patience NGOBA-MUSHIDI est une jeune philanthrope et coach de vie, amoureuse de l’Afrique. Ses études des travaux sociaux lui ont permis particulièrement de comprendre la nécessité pas seulement d'aider les gens à s'en sortir dans la société et à mener une vie moyenne mais aussi et surtout à poursuivre leurs rêves et les réaliser.

#UneQuestionLobsède En 2015, alors qu’elle effectue son premier voyage dans son pays d'origine (la République Démocratique du Congo), elle est consternée par un très grand taux de mortalité touchant la jeune population entre vingt et quarante ans.

Une question l’obsède: ces gens ont-ils eu le temps de réaliser leurs rêves? Combien de rêves, de grands talents se sont donc éteints sans pouvoir se réaliser ?

De retour, en Allemagne, Patience prend la décision de se lancer à la réalisation de ses propres rêves à travers la philanthropie et le coaching de vie: Aider les autres à s'aider eux-mêmes.

Patience sera des nôtres le 17 Juin à Francfort sur le Main en tant que panéliste et partagera ses expériences en philanthropie et en découverte de soi.