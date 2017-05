Cameroun: LE CPP APPORTE SON SOUTIEN TOTAL AU SYNDICACT DES MEDECINS DU CAMEROUN :: CAMEROON Le 1er Mai 2017, le Cameroon People?s Party (CPP) a salué le travail des Médecins. Ils sont des milliers à aller travailler au quotidien avec un équipement limité, des ressources insuffisantes, des systèmes de travail inadéquats. Et pourtant, ils continuent à guérir les malades car ils sont au service des populations.

#CameroonPeopleParty Le 17 Avril 2017, le Syndicat des Médecins du Cameroun (SYMEC) a lancé un mot général de grève tout en présentant un ensemble de revendications dont la prise en compte par les autorités publiques serait bénéfique pour l’ensemble des Camerounais. Au lieu de se pencher sur les préoccupations des médecins, le Ministre de la Santé Publique a choisi de remettre en question la légalité du SYMEC, méprisant de ce fait un certain nombre de dispositions constitutionnelles et de dispositions internationales liées au travail. À la suite du nouveau mot d’ordre de grève lancé pour les 15, 16 et 17 Mai prochains, le Ministre de la Santé a pris des sanctions contre les leaders de ce mouvement à travers des affectations disciplinaires.

Encore une fois, ce gouvernement, dont l’incompétence est notoire, prouve qu’il n’est pas au service du Peuple Camerounais. Encore une fois, ce gouvernement n’a pas pris en considération les revendications émises par nos compatriotes. Encore une fois, le gouvernement de Monsieur Biya a choisi la facilité en réprimant certains citoyens.es dont les actions visent l’amélioration des conditions de vie de tous les Camerounais.es.

Le Cameroon People?s Party renouvelle son soutien au Syndicat des Médecins du Cameroun et invite le corps médical à continuer sa grève afin d’obtenir :

* La mise en œuvre d’une assurance santé universelle qui permettrait aux Camerounais. Es d’avoir accès à des soins de santé ;

* Des salaires décents pour le travail accompli et des salaires versés à temps ;

* La revue à la hausse de l’âge de départ à la retraite des médecins compte tenu de la pénurie en ressources humaines dans le domaine ;

* Des conditions de travail décentes comprenant une assurance-maladie et un matériel de travail qui garantit votre sécurité ;

* Une évaluation systématique et un système de promotion juste dans la fonction publique, de sorte que l'avancement et l'indemnisation soient fondés sur le mérite ;

* La fin de la corruption et du tribalisme qui détruisent vos emplois et par voie de conséquence détruisent notre nation.

Levez-vous pour vos droits, Levez-vous pour nos droits, Levez-vous pour le Cameroun !

Il est l’heure !

Pour le Cameroon

Franck Essi

Secrétaire Général