Cameroun, Ligue professionnelle de football (Lpf) : Les 03 milliards FCFA de MTN qui redonnent espoir :: CAMEROON Dans un partenariat conclu jeudi dernier à Yaoundé, l’opérateur de télécommunications sud-africain, s’engage à accorder pendant trois ans, 01 milliard FCFA chaque année à la Lpf.

#MTNCameroun Après avoir porté à bout de bras les championnats de ligue 1 et 2 entre 2002 et 2013, et contribué à la construction de deux stades de football, le 11 mai 2017, a marqué le retour de MTN comme sponsor exclusif de la Lpf. Le contrat de sponsoring qui s’étend sur trois ans, avons-nous appris, concerne les championnats de 1ère et 2ème divisions, ainsi que toute autre compétition organisée par la Lpf. Aussi, dans ce contrat d’exclusivité qu’a paraphé le leader des télécommunications au Cameroun avec la Lpf, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, ont-ils respectivement été rebaptisés MTN Elite One et MTN Elite Two. Trois ans durant, à raison d’un milliard par an, la Lpf, aura ainsi reçu trois milliards FCFA de MTN Cameroun.

Dans son allocution de circonstance, le président de la Lpf, le Général Pierre Semengué qui a exprimé toute sa reconnaissance à MTN Cameroun, a appelé les autres entreprises et même des particuliers, à imiter le « merveilleux exemple » de l’opérateur de télécommunications sud-africain, en sponsorisant la Lpf. Ce d’autant plus que selon lui, l’Etat du Cameroun exonère de 5% d’impôts, toute entreprise qui sponsorise la Lpf. « Mes chers amis de MTN, votre geste va nous galvaniser et nous propulser vers des sommets plus hauts, donner une vraie essence à la notion de football professionnel dans notre pays. Ce partenariat va améliorer les conditions de vie des joueurs et des officiels, va leur procurer des salaires décents, et ainsi freiner l’exode massif de jeunes joueurs », a déclaré Pierre Semengué. Et d’ajouter que l’ambition de la Lpf est de voir dans un proche avenir, 60% des joueurs des Lions indomptables, constitués des joueurs du terroir.

Pour Philisiwe Sibiya la directrice générale de MTN Cameroun, l’accord signé entre son entreprise et la Lpf, résulte de l’ambition de relever le niveau du football local, afin que ce dernier, soit à la hauteur de la réputation des Lions indomptables, champions d’Afrique. « Nous espérons que cette assistance financière sera utilisée en priorité à l’amélioration des conditions de vie des joueurs, lesquels sont les principaux acteurs du football », a-t-elle souhaité, avant d’ajouter que l’acte d’engagement de MTN vise à transformer le championnat de football camerounais en un spectacle qui attire tous, mais surtout les jeunes. Pour Philisiwe Sibiya, le championnat local, pourrait produire des étoiles mondiales comme les Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovich.

A propos de MTN Cameroun

Filiale du Groupe MTN représenté dans 22 pays et leader des télécommunications en Afrique, MTN Cameroun est fournisseur de solutions de communications et de paiements présent au Cameroun depuis février 2000. MTN est l’une des six entreprises les plus importantes du Cameroun.