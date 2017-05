Belgique: L’insalubrité urbaine de la ville de Charleroi : Parlons-en :: BELGIUM Longtemps considéré comme le berceau du désordre de l’insalubrité, la ville de Charleroi essaie tout de même de donner un autre visage d’elle.

#BravesHommes Zoom sur cette grande ville cosmopolite qui lutte contre une montée en force de l’insalubrité dans ses différentes rues et des différentes sociétés d’hygiènes du Hainaut s’attellent chaque jour et nuit.

A une heure indue de la nuit, nombreux sont les noctambules qui voient ces braves hommes s’activer à nettoyer, ramasser et collecter des déchets plastiques et solides qui envahissent les grandes rues de la ville de Charleroi ; située au sud de Bruxelles avec une population cosmopolite, elle compte 16 communes et avec une population majoritairement maghrébines.

Ancienne ville minière de la Belgique, Charleroi fait face à une insalubrité qui a atteint son paroxysme, ce sont les braves hommes du service communal de la propreté qui s’attellent chaque jour et nuit pour que la ville retrouve son éclat. Avec le service de propreté du CRA , ville propre du Hainaut , service propreté de Charleroi qui s’occupent de l’insalubrité de l’évacuation des ordures ménagers , plastiques de la ville et de l’entretien des rues , des maisons, dans cette ville de la province du Hainaut ; Ces ordures sont reculés et sont utilisés à d’autres fins.

Les causes de cette insalubrité sont diverses

Les différents amas d’immondices dans les cours ou enclos attenants aux habitations, les stagnations d’eaux provenant du mauvais état ou de l’absence de pavage de secours, la mauvaise odeur des fosses, la saleté des murs, des rues… Toutes ces causes sont considérées comme l’infection indépendante de l’habitation.

L’on constate aussi d’autre part l’insalubrité au niveau des habitations, la mal propreté des espaces publics, l’incivisme, la délinquance, etc.

Les principales causes de l’insalubrité.

On ne le sait malheureusement que trop bien. Que cela concerne les détritus, les tags et graffitis, les mégots de cigarettes, les déjections canines ou saccages en tous genres, l’incivisme fait des dégâts à Charleroi. Et cela vaut aussi pour le non-respect de la population de dépôt des ordures lors du passage du service de propreté chaque mardi ; c’est de là que part l’abandon des poubelles et les jets des ordures clandestinement sur la voie publique

La commune de Charleroi, le ministre wallon en charge de l’environnement a multiplié les passages plus fréquents des camions du service de propreté de la ville, le soir et aussi tôt le matin. Cela a pu désengorger ces derniers mois la ville, avec le placement des bacs à ordures un peu partout dans la ville , dans les rues , les places publiques, les stations de métros , dans les gares et les arrêts de bus.

Charleroi retrouve petit à petit son éclat !

La ville de Charleroi sourit à nouveau avec des places plus attirantes et très espacées, des espaces publiques propres comme au Park, le boulevard Tirou, la pace du Marsupilami et le tout nouveau grand centre commercial de Rive Gauche qui accueille des milliers de personnes chaque jour. Vivement que la ville de Charleroi puisse continuer à rayonner en matière de propreté.