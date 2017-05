Africa Mercy Ship : Les médecins camerounais préoccupés :: CAMEROON S’ils jugent l’initiative de la plus haute signification humanitaire, les Ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes s’inquiètent des modalités de suivi des malades traités après le départ de l’équipe humanitaire.

#OrdresProfessionnels La campagne de communication s’accélère pour mobiliser les patients candidats à une opération chirurgicale sur l’Africa Mercy Ship, le navire hôpital équipé de 82 lits d’hospitalisation, cinq salles opératoires, une unité de soins intensifs, une unité ophtalmologique, un service de radiologie, un scanner et un laboratoire. Et qui compte à son bord, 400 volontaires dont des chirurgiens, des infirmiers, des mécaniciens et des marins.

Depuis mi-avril, tous les districts de santé du pays enregistrent les patients en quête d’éligibilité à cette opportunité d’accès gratuits aux soins. Au bout de la sélection, sera dressé un calendrier des opérations chirurgicales sur dix mois. Les interventions médicales doivent se réaliser dès le mois de d’août 2017.

S’il juge cette initiative de la plus haute signification humanitaire, le collectif des Ordres professionnels de la santé incluant les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes se dit néanmoins préoccupé. Et l’a exprimé au ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, le 9 mai dernier au cours d’une audience à la salle de conférence du Minsanté. Le collectif a d’ailleurs publié un communiqué pour en informer l’opinion.

Les Ordres professionnels de la santé soulignent en effet que depuis la visite de courtoisie qui avait été rendue à l’Ordre des médecins en février 2016 par une délégation de l’Ong Mercy Ship Hospital, ils n’ont été informés de ce projet humanitaire que lors de l’annonce le 28 avril dernier de l’invitation faite par le chef de l’Etat au navire-hôpital américain. Le collectif aurait pourtant souhaité une implication plus active dans la mise en oeuvre et l’accompagnement de cette « heureuse initiative humanitaire présidentielle ».

Nul n’est au-dessus de la loi

Plus grave, cette mission humanitaire relevant de pratique médicale, odonto-stomatologique et pharmaceutique, les Ordres insistent à rappeler que « Nul ne peut exercer leurs professions respectives au Cameroun s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre. » Ceci au regard des articles 2 respectifs des lois N° 90-36, 90-35 et 90-34 du 10 août 1990 relatives à l’exercice et à l’organisation de leurs professions sur l’étendue du territoire national.

En clair, même en situation humanitaire, tout professionnel venant soigner les Camerounais doit faire état auprès des ordres professionnels de sa qualification à soigner la personne humaine résidant au Cameroun. « les Ordres souhaitent pour le moins, comme l’exige la loi ci-dessus évoquée, que la liste des professionnels et leurs qualifications respectives soient portées à l’attention de leurs ordres respectifs.

» Le ministre de la santé a rassuré les membres du Collectif sur les modalités mises en place pour le respect de la loi. Autre préoccupation des Ordres des professionnels de la santé, « les modalités prévues pour le suivi des malades qui seront traités dans ce bateau de l’espoir le lendemain du départ de l’équipe humanitaire. » Le second point à l’ordre du jour de l’audience était le problème de la couverture santé universelle en cours d’élaboration. Ici, les Ordres professionnels ont attiré l’attention du ministre de la Santé publique sur le déficit d’information dans lequel ils déplorent d’avoir été confinés.