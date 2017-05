Cameroun: SERGE ESPOIR MATOMBA DU PURS APPELLE À SOUTENIR LES MÉDECINS :: CAMEROON La profession médicale est un choix personnel qui se traduit par le respect de la vie et la dignité de la personne, le respect du principe de moralité et de probité. Les médecins ont fait le choix de mettre leur savoir, leur vie au service du peuple. La médecine n’est pas un métier de luxe et d’aisance : c’est un don de soi quel que soit le lieu et les conditions de travail. Le devoir des médecins est de sauver des vies. La première préoccupation des médecins est celle-là. Sauvez des vies. Dans ce sens, Je tiens déjà à manifester tout mon soutien au corps médical de notre pays le Cameroun, et principalement au Syndicat des Médecins du Cameroun.

#LaProfessionMédicale Il est regrettable cependant de voir ce corps subir des sanctions, de la part du Ministre de la Santé, sanctions, qui sont dirigées contre certains d’entre eux, et qui se manifestent par des affectations à l’extrême nord du pays. Mais la meilleure leçon est de démontrer que l’exercice du métier de médecine ne se rattache point à un lieu mais plutôt à la vie des personnes, à la vie des Camerounaises et Camerounais. Le lieu importe peu tant qu’il y a des vies à soigner et sauver.

Manifester serait remettre en cause la déontologie du métier et surtout le caractère de « non- discrimination ».

J’envoie de ce pas tout mon soutien à tous les responsables du SYMEC, aux Dr BASSONG Pierre Yves, KAMTA, NDOUDOUMOU, Dr LAAH et à tous ces docteurs victimes de cette censure.

Comme les Camerounais du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, choisir de rester chez soi au lieu de sortir dans les rues manifester oblige l’adversaire à aller vers vous.

J’exhorte ainsi le SYMEC à une démarche pacifique similaire mais surtout au respect de la déontologie qui les oblige à servir n’importe où où besoin sera, suivant le serment prêté.

Serge Espoir MATOMBA

Premier Secrétaire du P.U.R.S