CAMEROUN :: Le Mercy Ships fait déjà courir :: CAMEROON Les personnes souffrant des pathologies graves ont encore jusqu’à mercredi pour solliciter les services du navire hôpital à travers une inscription.

#NavireHôpitalDe Vendredi 12 mai 2017, Le service des urgences et petites chirurgies de l’hôpital de district d’Efoulan à Yaoundé et le bureau du maître des lieux ne désemplissent pas. Des patients de tous âges entrent et sortent à tour de rôle. Si certains viennent pour des consultations de routine, d’autres par contre, accompagnés pour la plupart de leurs proches viennent se faire enregistrer afin de bénéficier gratuitement de la prise en charge du navire hôpital de l’ONG internationale Mercy Ships.

Celui-ci accostera à Douala en août prochain sur invitation du chef de l’Etat. Dans cette formation sanitaire, une mère de famille accompagnée de sa fille âgée de huit ans souffrant d’une malformation au niveau de sa jambe gauche salue le cadeau du ciel.

« Ma fille est née avec un pied tordu. Ce qui l’empêche de se déplacer normalement. Et depuis lors, j’ai fait le tour des hôpitaux sans succès. Même les massages ne lui ont rien apporté. Avec l’arrivée de ce navire, j’ai l’espoir que ma fille pourra marcher comme les enfants de son âge », se réjouit-elle.

Pour se faire enregistrer, une fiche est présentée à tous les patients dans laquelle ils doivent inscrire leur nom et la pathologie dont ils souffrent, l’âge, ainsi que le numéro de téléphone. Afin d’apprécier la gravité de la maladie, le patient doit obligatoirement se présenter. Le recensement ouvert depuis trois semaines ici est très couru.

« Nous recevons en moyenne 15 à 20 patients par jour entre 8h et 15h. L’enregistrement des patients s’achève le mercredi 17 mai prochain », confie Dr Essissima Foe, chef de service des urgences et

Il faut dire que cette opération de recensement est effective dans les six districts de santé que compte le département du Mfoundi pour ce qui est de Yaoundé. Idem à la délégation régionale de la Santé publique pour le Centre où l’enregistrement s’opère de 7h à 10h. Le navire médicalisé séjournera pen- dant dix mois au Cameroun pour prendre en charge plusieurs types de pathologies : la chirurgie maxillo-faciale, les fistules obstétricales, les malformations orthopédiques, la chirurgie générale, l’ulcère de Buruli, les goîtres, etc.

Il est actuellement à Cotonou au Bénin d’où il partira pour le Cameroun. Le navire fait le tour du monde sur invitation des gouvernements et dispose des spécialistes pointus dans tous les domaines de la santé. L’ONG assurera également la formation du personnel médical du Cameroun.