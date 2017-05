   GABON :: Jean Ping tente d'attirer l'attention de Macron "sur la grave crise politique"

France (Divonne-les-Bains) France (Divonne-les-Bains) excamerounais

Pauvres africains !!!

Toujours la même rengaine,

Toujours en train de courir derrière la France qu'on aime, et la France qu'on déteste !!!

La France qui se mêle trop des affaires de l'Afrique et la France qui ne s'y mêle pas !!!

Quand allez vous grandir, prendre de la hauteur ?





Poor African!

Always the same song,

Still running behind the France we love, and France we hate!

France that is too involved in the affairs of Africa and France that does not get involved !!!

When are you going to grow up?