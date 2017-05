FRANCE-MUSIQUE: SERGE BEYNAUD SE LIVRE AU PUBLIC PARISIEN EN PRÉLUDE A SON CONCERT ÉVÉNEMENT A L'ALAMBRA LE 24 MAI 2017 A PARIS Serge BEYNAUD est un artiste Ivoirien d'Afropop bien connu et très respecté dans le milieu du coupé-décalé. Compositeur, arrangeur, il a travaillé sur de nombreux projet avec DJ ARAFAT, Bebi Philip, le Colonel Reyel et est à son deuxième album. Avant de démarrer sa tournée Européenne à partir du 24 mai 2017, il s'est exprimé à la presse et au public Parisien lors de la traditionnelle conférence de presse à Pala Pala Music. Sortie de son 3ème album "Accelerate" au menu et beaucoup d'autres informations sur l'artiste son relaté dans cette vidéo que vous présente les éditions SOPIEPROD Paris.

#ArtisteIvoirienD'Afropop Info et réservation pour le concert: Tel: +33652387131