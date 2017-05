   ALLEMAGNE :: Phenomenal Women: La fondatrice de Afrolivresque, Acèle Nadale, livrera les secrets de réussite dans l´industrie du livre, le samedi 17 Juin à Francfort :: GERMANY

ALLEMAGNE :: Phenomenal Women: La fondatrice de Afrolivresque, Acèle Nadale, livrera les secrets de réussite dans l´industrie du livre, le samedi 17 Juin à Fondatrice et directrice de publication du magazine www.afrolivresque.com qui met l´Afrique au creux des lettres, Acèle NADALE est informaticienne et promotrice de la littérature africaine. Elle quitte son pays le Cameroun en 1995 pour les études qu´elle poursuit en Allemagne avec brio, couronnées par un diplôme d’ingénieure en informatique.

#AcèleNADALE À côté de son travail de consultante dans différentes entreprises en Allemagne, Acèle NADALE continue de vivre et de nourrir sa passion pour la littérature, une passion qu´elle tient de son enfance meublée par de grands auteurs comme Chinua ACHEBE, Mongo BETI pour ne citer que ceux-ci. Un engagement qui va aboutir à la création en 2015 du magazine littéraire AFROLIVRESQUE qui a trouvé et trouve dans l´univers de l´édition, des auteurs et des lecteurs une résonnance particulière au regard du contexte où le livre africain peine, pour de diverses raisons, à atteindre son lecteur.

AFROLIVRESQUE s´inspire des œuvres des générations précédentes pour définir sa vision et accomplir sa mission qui consiste à servir au monde un miroir de la. En outre, il offre une plateforme optimale à un réseau de collaborateurs et d´acteurs de la scène littéraire. Faciliter l´accès au livre à chaque africain et faire du livre un objet du quotidien tant en Afrique que chez l´africain de la diaspora, Acèle NADALE et ses critiques littéraires, ses communicateurs agissant de par le monde, ne ménagent aucun effort pour jeter la lumière sur cette jeunesse africaine pleine d´optimisme et de créativité.

Au cours des ans, AFROLIVRESQUE a pris corps et va au-delà d´un simple engagement pour bâtir une entreprise capable d´offrir de services professionnels adéquats d´accompagnement dans la promotion des œuvres littéraires, du marketing et de la communication digitale.

Dans le cadre du forum "Phenomenal Women – Empowerment Stage" qui aura lieu à Francfort le 17 Juin, et ceci sous la houlette de l´association "Women For Knowledge", Acèle NADALE interviendra, aux côtés de Florence Tsagué, pour le thème "Worlds and Words of Women".