Cameroun, Gouvernance: La diversion des textes d’application :: CAMEROON De nombreuses réglementations nécessitent des textes supplémentaires pour entrer en vigueur. «La législation du renvoi ». C’est ainsi que le politologue Mathias Eric Owona Nguini décrit la propension du pouvoir à faire voter des lois qui ne peuvent entrer en vigueur sans textes d’application. « Cette norme qui est très générale, veut que le texte de loi soit précisé et qu’on le renvoie au niveau des règlements pour qu’il y ait des orientations plus claires dans les objectifs que le texte se donne », pense l’universitaire.

#TextesDapplication Le cas le plus cité dans ce chapitre est sans doute la loi n°003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs des gestionnaires de biens publics.

Cette loi est le premier niveau de précision de l’article 66 de la Constitution qui stipule que « le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d’un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargées de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction ».

La loi de 2006 sur la déclaration des biens et des avoirs vient compléter les dispositions de l’article 66 de la Constitution car, elle ajoute le président du Conseil économique et social, les ambassadeurs, les recteurs d’universités d’Etat, les délégués du gouvernement auprès de certaines municipalités, les présidents des Conseils d’administration des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. Seulement, pour entrer en vigueur, un autre niveau de législation est nécessaire : la signature par le président de la République d’un décret portant création, organisation et fonctionnement d’une commission compétente en la matière, tel que visé à l’article 6 du texte.

