CAMEROUN :: Circulation : Attention, travaux ! :: CAMEROON Les travaux de réfection du réseau hydraulique souterrain en cours dans la capitale ne se font pas sans désagréments pour les usagers de la route.

#RéseauHydraulique Difficile de circuler aisément à Yaoundé depuis plusieurs semaines. Et pour cause, les trottoirs sont envahis par des amas de terre, des blocs de goudron et de gros tuyaux. Sans oublier les énormes trous rencontrés sur la chaussée, elle-même balisée par des barres de sécurité installées pour attirer l’attention des passants. C’est que, la société Razel est à l’œuvre depuis quelques mois, pour la réfection du réseau hydraulique de la ville.

Seulement, les travaux d'installation de ce nouveau réseau entraînent beaucoup de désagréments. «Je réside à Nkolbisson. Arriver chez moi est devenu un calvaire en passant par la Cité-verte. Juste à l’entrée de ce quartier, les travaux de réfection du réseau hydraulique ont laissé un énorme amas de terre qui a envahi une bonne partie de la chaussée. Désormais, les voitures ne peuvent plus circuler dans les deux sens. Imaginez les embouteillages que cela crée », se plaint Zambo Ferdinand. Au lieu-dit « Marché des fleurs », dans le centre-ville ce mardi 25 avril 2017, c’est le même spectacle.

Ce secteur bien aménagé a perdu de sa beauté. Le bitume qui rendait l’endroit chic et la circulation facile, a été décapé à certains endroits. On y rencontre même des trous béants. Au carrefour Coron aussi, pendant une semaine, il était impossible de se rendre du côté des Brasseries.

Les usagers étaient obligés de passer par le marché Mvog-Atangana Mballa. Les employés de Razel installaient les tuyaux sur la traversée de la route. « Nous sommes assaillis par les embouteillages. Les travaux réduisent la chaussée et les voitures sont obligées de circuler d’un seul côté. Lorsque vous sortez, c’est toujours une affaire de plusieurs heures.

On nous explique que les anciens tuyaux se rouillaient », s’indigne Vincent Amougou, usager de la route. Toutes choses qui gênent la fluidité du trafic dans la ville. L’après travaux laisse place à un décor déplaisant. À la place d’un trottoir en bonne et due forme, on a droit à un goudron décapé, des amas de terre. A la question de savoir qui doit réparer après les travaux, usagers et responsables de la Communauté urbaine pointent du doigt l’entreprise en charge des travaux. Et de ce côté-là, impossible d’avoir une information .