Cameroun: Marcelle Abaka, un nouveau modèle de management au féminin :: CAMEROON Lorsqu’on parle de management féminin au Cameroun, quelques noms reviennent toujours: Candace NkothBisseck, Diane Audrey Ngako, Yolande Bodiong ou encore Rebecca Enonchong. Ce sont des femmes qui ont réussi au travers de leurs actions répétées, à se positionner comme de véritables leaders connus et respectés par l’opinion nationale et même internationale. Désormais, l’échiquier économique du Cameroun nous propose un nouveau nom: Marcelle Abaka, une trentenaire qui fait son entrée dans cette liste très restreinte des leaders au féminin. Mais qui est réellement cette femme aux allures de blonde?

#MarcelleAbaka Marcelle Abaka, un nom qui ne figure pas encore dans les colonnes de grands et célèbres magazines comme Forbes, pourtant à seulement 28 ans, cette native de la région du centre vient d’être nommé à la tête de la direction des opérations d’une compagnie et non des moindres: TrustinAfrica, le nouvel interlocuteur des jeunes en recherche d’un emploi au Cameroun. Cette nomination vient ainsi prolonger la presque longue carrière de cette dame qui envisageait autre chose il y a encore quelques années.

Il faut remonter dans la ville de Yaoundé et principalement au quartier Emana pour comprendre le personnage qui fait l’objet de ce sujet. Troisième d’une famille de 8 enfants, Marcelle a toujours voulu se façonner une vie de manager comme pour ressembler à un certain monsieur EtiteketeOmbiogno, son papa. Elle se forge une enfance dans une ville où la canne à sucre est considérée comme la matière première: MBandjock, la ville où est implantée la célèbre et historique compagnie de sucre: Sosucam. Aux côtés de son papa et des autres membres de sa famille, Marcelle apprend très vite les réalités de la vie et promet de se faire une place dans cette société dominée par le chômage ambiant.

Après l’obtention de son baccalauréat dans les années 2000, madame Abaka décide en accord avec sa famille, de rallier la capitale politique pour poursuivre ses études supérieures. Elle fait alors son entrée à l'université de Yaoundé I où elle étudie les lettres. Quelques années passées dans cette école et compressée par quelques réalités de la vie, elle s’inscrit en 2011 à un concours à l’ESSTIC (Ecole Supérieure des Sciences des technologies de l’Information et de la Communication), concours qu’elle réussit avec brio. Troisannées dans cette université lui permettent d’obtenir une licence en option communication des organisations. C’est alors le début des challenges. Quelques stages puis un emploi dans un établissement de cosmétiques puis elle quitte la ville de Yaoundé et laisse toute sa famille pour rejoindre le périple de Douala, la capitale économique et siège de l’industrie camerounaise. Elle obtient très vite un emploi dans une agence de communication très réputé de la ville où elle passe à peine une année.Remarquées par les Responsable du groupe Jumia elle passe un entretien et récupère le poste de revenue manager pour la filiale JumiaTravel. Elle y reste pendant moins de 2 ans et décide de démissionner pour aller à la recherche de ce qu’elle appelle: “de nouveaux challenges”. “JumiaTravel a été ma meilleure aventure professionnelle et humaine après le lycée. J'y ai rencontré de fortes personnalités, des gens spéciaux qui jusqu'à aujourd'hui et pour longtemps encore resteront des amis. Malheureusement mes ambitions personnelles et ma soif d'apprendre me font quitter le navire. Je me sentais enfermée dans une fonction opérationnelle d'intérieur qui ne m'allait plus, j'avais besoin d'un peu plus de folie” c’est ce qu’elle déclare au moment où elle quitte le bateau Jumia.

A peine nommée à la tête de la direction des opérations de TrustinAfrica, une plateforme spécialisée dans la facilitation d'insertion des emplois jeunes qui vient de s’installer au Cameroun, cette jeune dame commence déjà à se faire remarquer par les internautes. Signatures de contrats, rencontres de potentiels partenaires mais également une présence optimale dans des évènements corporates. Elle est présente partout et selon elle, “C'est un immense challenge, mais aussi une grande opportunité que m’offre Trustin. Nous allons tout faire pour relever ce défi tant passionnant ».

Si certaines personnes n’ont pas réussi à faire long feu dans ce type de challenge, Marcelle promet d’aller encore plus loin dans ce qu’elle appelle « une aventure permanente ». Elle est déjà engagée dans plusieurs chantiers qu’elle promet de réaliser dans les prochaines semaines.