Cameroun,Affaire Fecafoot-Etoile filante de Garoua: Ce que pense Joseph Antoine Bell :: CAMEROON Dans sa lettre datée du 3 mai 2017, la Fédération internationale de football association (Fifa) indique que son action est dictée par le verdict du Tribunal arbitral du sport (Tas) du 27 février 2017 confirmant l’invalidité de l’élection de l’actuel bureau dirigeant de la Fécafoot et le souci d’éviter qu’éclate à tout moment une crise «au sein de la famille du football camerounais». «On est juste surpris que ce soient des étrangers qui veuillent résoudre la crise.

#TribunalArbitral Nous n’avons pas eu l’impression que pour les acteurs locaux il y avait des problèmes. En même temps, on sait pourquoi la Fifa a finalement réagi de la sorte. La Fifa n’écrit cette lettre que parce qu’elle a reçu des effluves, et même plus que des effluves, du côté du Tas [Tribunal arbitral du Sport, Ndlr]», a réagi Joseph Antoine Bell dans les colonnes de Cameroon Tribune hier mardi. Pour ce qui est des attentes, «je crois qu’à l’évidence, la lettre de la Fifa contient elle même les attentes, elle qui espère faire en sorte que le football camerounais se remette sur les rails.

Même si pour le rédacteur de la lettre la crise couve, tandis que pour nous camerounais, elle ne couve plus, mais a éclaté depuis longtemps. C’est la seule différence», a-t-il ajouté.