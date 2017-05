FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: SERGEO POLO SERA DE LA PARTIE AVEC LES DOG BESSOL DE FRANCE ET D'EUROPE LE 13 MAI PROCHAIN A L'ESPACE GALILLEE AU BLANC MESNIL La grande famille DOG BESSOL sera en fête le 13 mai 2017 du côté de l'espace Galillée au Blanc Mesnil en région Parisienne. Et pour bien faire les choses, deux grosses pointures de la musique Afrique, Olivier DECLOVIS, un pur fils du pays et l’indétrônable chanteur de charme, le charismatique Sergeo POLO ont tenu à faire de cette soirée leur soirée. Et voici la confirmation de Sergeo Polo qui s'exprime à notre micro.

#SergeoPolo