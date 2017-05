FRANCE-CAMEROUN-MUSIQUE: RENISS ET SINGUILLA ENFLAMMENT LA BOULE NOIRE A PARIS(Vidéo) Il fallait ainsi clôturer de la plus belle des manières la tournée internationale de RENISS (LE PIMENT DANS LA SAUCE), et c'est l'artiste Français Singuilla qui a fait le déplacement pour soutenir sa frangine très en forme en ce moment. Une tournée bien menée par Bertrand Torpédo dans toute l'Europe.

#LePiment Après Francfort en Allemagne, c'était donc au Parisien de vibrer au rythme de Reniss avec son tube planétaire "Le piment dans la sauce" Un moment unique et intense très apprécié par les Parisiens.