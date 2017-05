Allemagne- Cameroun- Diaspora: Le nouveau vidéogramme de Papalo System déjà disponible sur la toile :: GERMANY PAPALO SYSTEM: c´est le nom d´artiste de ce rossignol camerounais toujours avec une guitare à ses côtés.La mélodie épiant perpétuellement dans l´air, elle peut à tout moment frapper à la porte du cœur de ce talentueux instrumentaliste, compositeur et chanteur basé à Berlin en Allemagne. Piqué par le virus de la mélodie, PAPALO saisit sa guitare, rythme ses émotions et ses mélodies comme Henri DIKONGUE, chante comme le rossignol Ben DECCA, conte comme Donny ELWOOD, conquiert illico les cœurs, attache les mélomanes et envoûte les auditeurs les plus léthargiques et sceptiques.

#PAPALOSYSTEM A découvrir absolument, cette vraie bête de scène livre les rythmes et sons envoûtants du terroir camerounais. Sur scène, la musique et lui ne forment plus qu´UN, une unité.

La voix suave, le rythme envoûtant, la chorale harmonieuse et la mélodie limpide, PAPALO SYSTEM vous emporte à travers ce Maxi-Single (enregistré et mixé au Studio MAKASSI du grand maître Sam Fan Thomas) avec son titre phare «IL ÉTAIT UNE FOIS» dans le sillage des grands griots africains, dans cet univers mythique qui forge si bien notre mémoire collective.

Avec PAPALO SYSTEM, on ferme les yeux, on se relaxe, on retourne aux sources et on gagne vite la piste de dance !

https://www.facebook.com/PapaloSystem

http://papalosystem.bandcamp.com/