CAMEROUN :: Sélections nationales de football : On remet de l’ordre :: CAMEROON Après la crise de Bruxelles le 28 mars, Koa Luc vient d’être désigné coordonnateur pour un nouveau départ.

#Ses Protégés Avaient La décision est donc tombée. Un mois et cinq jours après la réunion de crise au ministère des Sports et de l’Education physique le 4 avril dernier, Bruxelles Gate ressort des tiroirs. André Nguidjol Nlend, coordonnateur des sélections nationales est démis de ses fonctions. Mardi dernier, il a été remplacé par Koa Luc. C’est que, autour de la gestion de ces onze équipes nationales, règne comme un air d’amateurisme.

Le 28 mars dernier, Hugo Broos avait fait une sortie amère. Pourtant son équipe et lui attendaient l’heure de la rencontre amicale face au Syli de Guinée, ses protégés avaient été interdits de déjeuner. Les Lions indomptables, champions d’Afrique, après un repas de « rattrapage » avaient fini par perdre la rencontre par 2-1 à Bruxelles.

Le coach avait alors vertement indexé la gestion de l’intendance de la sélection, puisque ses protégés avaient été éconduits du restaurant pour factures non soldées. Il est revenu sur cette longue attente (plus de quatre heures de temps) à l’aéroport international de Douala, alors que son équipe et lui se rendaient à Durban, pour le match retour de la 31e édition de la coupe d’Afrique des nations au Gabon. Si sa sortie avait été jugée dure, le sélectionneur a, au cours d’une réunion, reconnu avoir terni l’image du Cameroun et avait fait ses excuses au peuple camerounais.

Le nouveau coordonnateur devra donc donner une nouvelle image de cette structure en y apportant, une gestion professionnelle et méticuleuse. C’est que, mis à part les problèmes administratifs récurrents dans la gestion des Lions indomptables, les autres sélections ne sont pas épargnées. Abandon dans les aéroports, primes payées sur le tard, mauvaise communication autour du paiement desdites primes .